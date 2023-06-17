蔡英文總統日前與我飛行員及飛彈連進行戰備通話，被解放軍飛行員廣播干擾，國台辦隨即發表解放軍影響無所不在的說法。不過空軍基層應當都曉得，這是對岸誇大其辭；解放軍違法透過「航空應急頻率」廣播，每天都在上演，蔡總統若能透過此次干擾了解實況，其實不是壞事。

蔡英文總統、國安會祕書長顧立雄日前執行端午國軍勗勉行程，於空軍飛彈指揮部視察時，特別與空軍飛行員進行戰備通話，現場卻出現共軍喊話「我是中國空軍，你已進入我領空、嚴重侵犯我主權」的廣播干擾。事後，空軍司令部表示蔡英文使用的戰備專線電話，與共軍採取的國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，總統未受影響；但國台辦對此回應，「遏制台獨分裂、反對外來干涉，解放軍不是說說而已」。

回顧去年裴洛西訪台後，對岸空軍擾台更為常態性，範圍逼近我24浬，不管是空軍戰機升空警戒，或防空飛彈部隊的戰備壓力，均已瀕臨臨界點。隨著總統勗勉談話被干擾，相信更能使國人體會，我國軍有決心捍衛國土領空，但中共武力犯台企圖從未降低。

空軍執行任務時，飛行器會開啟訓練波道、緊急波道2種系統。其中，訓練波道可守聽和發話，緊急波道僅能守聽，於緊急時開啟發話功能。軍事防空、戰管、塔台、商用民航機、緊急服務等，則隨時開啟緊急波道；透過緊急波道及聯合情蒐監偵，有助解放軍的一舉一動都能在我空軍的掌握中。

中華民國空軍遵循國際民航組織相關規定，非緊急事件，不會輕易使用「航空應急頻率」。這次解放軍違法使用，雖難免讓外界產生疑慮，但若解讀成解放軍掌握蔡總統行蹤，這是誇大其辭了；尤其，外界不用過度擔心塔台戰管與飛行員通聯會洩密，因為只有戰時等緊急狀況，空軍才會啟用「作戰用管制波道」。

反過來說，空軍以值勤實況的方式，讓總統和國人了解，當防空部作戰管制中心與空軍飛行員及飛彈連連長戰備通話時，隨時會遭敵干擾，意味過程並無造假情事。一旁的空軍軍官，立即處置關閉緊急波道，讓蔡總統順利完成通話，臨場反應極佳，應給予官兵嘉勉。

然而，國防部所屬的《青年日報》、軍聞社、軍種報刊，第一時間竟未針對此事件澄清以導正視聽，軍媒不思積極反制，又怎能讓國人強化堅定心防呢？

（作者為空軍航空技術學院前學務處長）