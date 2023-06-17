打著「政黨輪替」、「下架民進黨」旗號，角逐北市藍軍「鐵票倉」大安區立委的羅智強，與被視為韓國瑜嫡系人馬的媒體人王淺秋，連袂喊出要籌組「政黨輪替大聯盟」，藉此對抗民進黨賴清德主導的「假民主大聯盟」。詎料，消息一出，旋即遭外界解讀此舉為藍營「棄侯保柯」第一槍，國民黨內反彈聲浪接踵而至，兩人緊急「喊卡」取消16日的記者會，「大聯盟」還沒開打就先停賽收場。

何以訴求「救台灣、救民主、救和平」至高無上理念的「政黨輪替大聯盟」，不到24小時就宣告暫停？羅智強的說法是因為「媒體下了『不支持侯友宜』的標題」，導致理念「被帶歪了」。但他仍稱，「政黨輪替大聯盟」是擊敗民進黨唯一的一條路，「退此一步，台灣民主即無死所」，還拉出侯友宜被徵召時也曾高呼3次「政黨要輪替」，設法為爭議開脫。

「政黨輪替大聯盟」有被冤枉嗎？不妨先看看羅智強第一時間在王淺秋節目上是怎麼說的。羅提到，無論侯友宜、柯文哲或其他人當選總統都是次要問題，首要問題是能不能政黨輪替，也許不是國民黨重返執政、也許是籌組聯合政府，但民進黨一定要下台；現在就是讓柯、侯各自去衝，看看誰才能成為促成政黨輪替的戰將，但若他現在要出1千萬押誰會贏得明年總統，他一定會賭賴清德贏。羅並向藍營支持者喊話柯、侯能合作當然好，但不能合作的話，「棄保是OK的，千萬不要投廢票！」

據此說法，外界很難不將「政黨輪替大聯盟」與「棄侯保柯」畫上連結，畢竟，當號稱是「藍營戰神」、甚至在「舒適圈」參戰的國民黨人，都要對柯文哲敬畏三分，又怎能不讓人感覺是在觀測風向、操作柔性棄保？事後，面對網路上不少人譏諷「戰將」變「沾醬」，反而還將暫停記者會的原因，怪罪於外界將其「窄化」成支持或不支持誰；甚至有些莫名所以地說，政黨輪替是民進黨最害怕的訴求，當然會被想方設法「搞破壞」。

無論該聯盟動機為何，在藍營選情陷入危機之際，這項動作難免引來「日頭赤焱焱，隨人顧性命」的揣測，動輒得咎。尤其政治是現實的，政客為求選票，難免出現投機、內鬥或出賣自己人的行為，相關案例罄竹難書，當然就更容易被人見縫插針。

當羅智強自比為勇敢揭開國王新衣的「點燈人」時，對照先前他的黨內初選對手鍾沛君，在臉書淡淡地說：「我們身在國民黨這艘船上，就算船身漆的是『鐵達尼號』，黨公職民代，就是船員，救生艇不是給我們搭的。」躲在政黨輪替、下架民進黨大旗下的戰神，顯得蒼白無力，豈能不汗顏哉？

（作者為自由撰稿者）