新北市幼兒園餵藥疑案，在民進黨操作下，已完全走調。最後結果可能是無中生有的事，卻被操作成餵孩子吃毒品的恐怖事件，變成全台灣父母的夢魘。

最可怕的是，所有的幼教老師本來就沒有義務要照顧生病的孩子，幫生病的孩子餵藥，是父母特別的託付，是基於愛心而為；現在所有幼教老師都有「餵毒」的嫌疑，只好拒絕幫忙餵藥。所以只要有孩子生病，父母必定要請假全職照顧。這對有慢性病孩子的父母，對孩子臨時感冒、拉肚子等小毛病的父母，會是多沉重的負擔！

食藥署不作為 放任謠言

整個社會被操作成家長和幼兒園的對立，一如民進黨最擅長的那樣。如果連幼教老師都無法信任，請問誰敢托兒、托幼、託付孩子的生命安全呢？一個沒有信任的社會，幼兒教育要如何維持下去？民進黨這種把天下幼教老師打成「絕命毒師」的惡質心態，太不可原諒了！

這整件事，造謠的開頭是民進黨政府。只因為侯友宜參選總統，就要把新北市一間私立幼兒園的問題無限放大，攻擊到體無完膚。民進黨造謠說4月就有人檢舉，是侯友宜包庇。事實證明，查無實證，是民進黨放的假消息，但民進黨政府的打假中心有去追查嗎？檢調有追究責任嗎？這樣的謠言迅速引起家長恐慌。而板橋幼兒園的孩子有沒有被餵藥是可以檢驗的。事實上檢驗出來的結果絕大部分是陰性，並無毒物反應，有幾個輕微陽性反應者，也在安全範圍內。

坦白說，要追查有沒有「巴比妥」，責任在衛福部食藥署。因為有毒藥品的管控都在食藥署。但食藥署拖延辦事，放任謠言滿地狂燒，直到最後，才在6月14日公布「全台灣今年截至6月10日為止，管制藥品實地稽核機構及業者計5499家次，包括含巴比妥類藥在內，均未發現流向不明狀況。」既然沒有流向不明，那麼幼兒園孩童疑似用藥從何處來？如果沒有流向不明，為什麼不說清楚，還幼兒園老師清白？

更明確的說，幼兒園如果有集體餵食，就會使用到藥品，就會有藥商供應，食藥署怎麼會查不出來？現在，食藥署不說清楚，行政院還要成立一個「跨部會協調小組」，請問，等跨部會召集開會，再查出結果，至少還要幾個月，家長可以等嗎？孩子上學可以等嗎？這種拖延是打算讓它燒到家長都抓狂嗎？

昧著醫生良心 操作仇恨

最不應該的是，追查藥品流向本應是中央與地方協力，衛福部食藥署與地方衛生局通力合作，從藥源到使用的醫院、藥店等一起清查。但中央完全不此之圖，推卸責任。民進黨全力把「藥品案」操作成「餵毒案」，彷彿全台灣的幼兒園都有可能為了讓小孩子不要哭鬧，餵他們安眠藥，讓孩子嗜睡昏沉。結果是，全台灣父母都恐慌了，害怕自己的孩子變成受害者。無數父母要求政府出面，建立全面檢驗系統，至少提供醫院讓孩子可以免費檢測身體是否含有「巴比妥」。

可憐天下父母心！每一個孩子，都是父母的心肝寶貝，而每一間幼兒園的老師也都知道，要善待每一個寶貝。但現在，民進黨用他們慣性的撕裂手法，在家長與幼教老師之間操作仇恨，讓他們互不信任，讓每個有愛心的老師都變成「絕命毒師」，試問誰敢把孩子送到幼兒園？誰敢相信老師？而如果誰都不能相信，難道要家長自己回家照顧嗎？沒有雙薪，一個普通家庭能夠維持生活嗎？

現在全台灣的幼教老師都憤怒了！他們拒絕幫父母給孩子餵藥；那麼，孩子怎麼辦？父母怎麼辦？老師和所有被懷疑的幼兒園怎麼辦？以後如何重建互信？在這個過程中，最無法原諒的就是賴清德。他是醫生，比誰都清楚如何追查藥品來源與管理。但他還加大力度散布謠言，操作仇恨，昧著醫生的良心說話，讓這個社會失去互信。這是一個副總統該有的作為嗎？只為了獲取選舉利益？

仇恨容易，信任很難。父母和老師之間，未來要重建信任，才能放心把孩子交給學校。這些政客啊！有沒有看見：父母心，稚子情，誰來憐？