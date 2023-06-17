G7國家不與中國經濟「脫鉤」，但要「去風險」，以「經濟安全與韌性」為名義，在關鍵科技產業領域打壓中國企業。加上美中貿易戰後，跨國公司紛紛推行「中國+1」戰略，前往印度、東南亞等地區投資，大陸供應鏈雖受若干衝擊，但優勢仍在，在自主研發與龐大內需市場加持下，大陸仍將保持世界製造樞紐地位。

產業升級 市場難取代

首先，大陸出口規模占國際市場份額近年反而不斷增長，從2018年的12.7%上升至2022年的14.7%。數據反映大陸產業升級成果，如新能源汽車、光電產業等新興產業，在國際市場上的競爭力不可小覷。今年第1季中國首次超過日本，成為全球最大汽車出口國。汽車產業是製造工業的代表性產業，其繁榮證明大陸世界製造樞紐的角色正在加強，而非削弱。

至於移出大陸的製造鏈，只占大陸整體生產量的一小部分，而且以勞力密集型為主，這是大陸產業升級的進程，台灣也走過相同的道路，只不過在世界地緣政治緊張大背景下，這一進程被加速並放大。

以越南為例，2020年越南對大陸出口的競爭壓力指數為9.3%，而大陸對越南的出口競爭壓力指數為85.5%。這兩個不對稱的數據，顯示大陸與越南的產業水平差距極大。儘管如蘋果等跨國企業，將一些生產設施遷移至大陸周邊國家，卻仍有相當一部分中間產業鏈來自大陸，而這些遷移反能促進大陸向產業升級方向突破邁進。

其次，大陸市場規模巨大，且產業鏈完整，擁有穩定的制度環境。大陸市場兼具消費力和供應鏈的雙重優勢，幾乎難以被其他市場取代。即便是推行「中國+1」戰略的企業，其重心仍在大陸市場。今年以來，跨國企業高層密集訪問大陸，特斯拉CEO馬斯克在大陸進行44小時的高密度訪問後，其公司股價一路抬升，將他帶回世界首富之位。顯然，這些跨國企業深諳經營大陸市場對維繫其全球業務的重要性。

印度將在供應鏈上「取代中國」的說法甚囂塵上，但仔細比較便知二者差異。印度擁有人口和經濟體量的優勢，但受制於其勞動力素質、基礎設施建設、種姓制度、法律環境、割裂的國內大市場等制約性社會因素，產業發展速度較慢。

布局全球 施展空間大

再次，大陸供應鏈亦在加速國際布局，走向全球化。越來越多的企業前往海外投資設廠，擴大產能，如新能源車、智慧手機、家電、跨境貿易等領域。這將幫助大陸在全球供應鏈中佔據主動權，深度融入全球產業鏈。

今年以來，在特斯拉的動員下，已有部分特斯拉的大陸供應商宣布在墨西哥興建工廠的規劃，這一合作表明，大陸供應商在生產效能、成本及品管等方面，深受跨國企業的青睞。未來或將出現更多類似合作模式，從而帶動大陸產業鏈加深與世界不同地區及國家的聯繫，進一步發揮大陸作為世界製造樞紐的影響力。

只要大陸堅持走產業升級、科技創新之路，不斷優化內部經營環境，給予企業家更多支持，並對外保持開放共贏的心態，協助企業參與國際合作，相信在全球產業鏈格局中的角色將難以替代。

工業總會最新調查顯示，在美中貿易戰、俄烏衝突等地緣政治衝突影響下，超過半數受訪台商（54.6%），表示會「增加大陸以外地區投資」，但將近9成（89.9%）受訪台商表示，不會遷出大陸的生產線或供應鏈。

兩岸同文同種，台商對大陸社會與產業環境十分熟悉，在大陸產業升級與印度經濟高速成長兩種機遇之間，大陸的機遇顯然對台商更有利。台商在大陸資通訊、半導體、生物醫藥、農業創新技術、智能製造、文創產業等新興產業中，擁有極大的發展空間，台商多希望兩岸重返和平發展正軌，對台商有利，對台灣整體經濟也有利。