新北市長侯友宜自國民黨徵召為2024總統參選人後民調一路下滑，原是黨內最強母雞卻成最大烏鴉，在藍綠白三強競逐淪為墊底的邊緣危機，加上新北市爆出幼兒園餵藥事件，不僅凸顯市府團隊危機處理呆若木雞，黨內同志選舉攻防冷眼旁觀，導致「深藍」遲不歸隊，儼然陷入政治博弈的「智豬賽局」。

博弈理論中著名的「智豬賽局」（Boxed pigs game）描述一種被動等待的優勢策略，例如一對大小豬隻在豬圈中為了覓食需要按下按鈕獲得豬食槽的10份食物，假如大豬按下按鈕先到豬食槽可以獲得9份食物；如果同時到達，大豬吃到7份；如果小豬先到，大豬吃到6份，剩餘都由小豬得到。由於按下按鈕者需要付出2份食物代價，最終導致小豬選擇等待收益高於大豬。當日本政治學者小笠原欣幸將侯友宜民調慘況形容「政治休克」，黨內挺侯同志聲量呢喃細語，不時還有挺郭人士伺機而動，黨中央口喊團結的佛系整合，迫使挺侯換侯、敗部復活、延長加賽等離間「深藍」歸隊，難道不是黨內小雞一心想在「智豬賽局」獲取既得利益的被動輔選嗎！

侯友宜早在初選過後黨內始終瀰漫一股「團結內爆」氛圍，而黨中央從未整合企圖弭平外界的「繪聲繪影」，包含郭台銘與柯文哲在金門演出山盟海誓、黨內同志的公開發言對於抬轎各懷鬼胎、幕僚樁腳的站台力挺明顯缺乏合縱連橫、前立法院長王金平拒絕擔任競總主委、前高雄市長韓國瑜至今也未同框亮相，難怪基層支持群眾憂心忡忡，在民調數字上自然一路下墜。侯友宜自己必須正視黨內這場「智豬賽局」，一旦黨中央為了維持現狀而淪為小豬，這種自欺欺人的安全感只會讓侯友宜「選情彌留」，還談什麼「政黨輪替」。

侯友宜被徵召參選後外界依舊根深柢固「落跑標籤」人設，正常國家文化基金會政策中心也曾公布民調，調查顯示超過五成民眾不支持侯市長落跑參選總統，甚至還有超過五成民眾認為應該辭去新北市長職務，歸功民進黨無視副總統賴清德才是「資深跑者」而對侯友宜集中火力狂貼「落跑市長」標籤。侯友宜想在這場「智豬賽局」掌控局面，需與黨內同志共謀利益最大化，別讓市政議題、選舉補助、請假請辭、槍擊事件以及餵藥風波等「殃及池魚」，才能共謀「生存之道」。

侯友宜也正因著腹背受敵導致挺藍人士陸續「陣前倒戈」，謠傳全代會基層醞釀「換侯」，昔日「韓粉」劉家昌也在臉書貼文公開「挺賴」，甚至已有籌組政黨輪替大聯盟的「棄侯保柯」策略，台北市議員徐巧芯直言「沒有人會想跟一臉會輸的團結」；侯友宜如果不能在政治結盟上海納百川，便會迫使基層黨工要求陣前換將，加上公眾人物疾呼掉轉槍口，如此多重危機也造成了「藍營小雞群」只能「隨人顧性命」。

國民黨黨中央必須思考的是要讓侯友宜透過「陸戰地推」在短時間內從新北市本命區穩固「基本盤」，搭配「海戰集結」儘快整合各路人馬營造「萬眾歸心」，最後打造「空軍網絡」第一時間針對不實抹黑回應外界避免「以訛傳訛」，而非一再激起政治對立，反讓自己遭到「弱化棄保」。侯友宜也該延續當年競選新北市長「厚友宜」的鐵漢柔情形象，強化內政、外交以及兩岸論述，宣傳時程採取波段操作達到攻守兼備，公開演說切中問題避免官腔，面對三腳督戰局一旦體現自我特色，就能重新收編黨內小雞，不讓盟友同志淪為這場「智豬賽局」中的對手小豬。

侯友宜與國民黨的「智豬賽局」促成「深藍」無法歸隊，黨內小雞偏安獲取既得利益而被動輔選，黨內大老激化分裂派系整合而各吹各調。侯友宜的選舉策略必須跳脫「韓國瑜2.0」，打破中規中矩的競選模式，創造區隔才能化險為夷，深藍票倉一旦歸隊，才能外溢中間選民在2024大選扭轉乾坤。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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