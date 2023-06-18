自從美國新創公司Open AI於2022年底發表聊天機器人ChatGPT之後，近半年來，除了加速全球高科技業AI研發競賽，也引發世人憂心AI失序發展所可能帶來的副作用，除了業界大聲疾呼，各國政府也加速立法監管腳步。最新的發展是，歐洲議會14日通過劃時代的歐盟人工智慧監管法（EU AI Act），朝完成立法又邁進一步。而在上月底，包括Open AI創辦人奧特曼、谷歌DeepMind執行長哈薩比斯、台灣數位發展部長唐鳳等在內的全球逾350位科技專家與領袖，就連署發表公開信，提醒AI可能導致人類滅絕，進而強調如何降低與AI科技相關的風險，乃是全球的當務之急。

其實Open AI執行長奧特曼於5月16日曾警告，AI可以強大到以難以預測的方式改變社會，因而呼籲應注意AI科技潛在的危險性。而被號稱為「AI教父」的辛頓，在4月底辭去谷歌的工作後不久，便語重心長地指出，AI對人類的威脅可能更甚於氣候變遷。

除了科技研發專業領域者的現身說法之外，美國證交會（SEC）主席詹斯勒日前也在金融業監管局（FINRA）的會議上表示，下一次的金融危機，可能因為企業使用AI所引發，恐出現相關企業潛在的「系統性風險」。

在此之前的3月底，一向語出驚人的特斯拉執行長馬斯克，在參加由「生命未來研究院」所主導、上千名企業領袖及產業專家連署的公開信中，就表達擔心AI潛在風險難以控制，因此除了呼籲各界應先建立AI相關使用協定，並實際執行、監督後才再繼續有關先進AI技術的研發，以免AI發展過快危及人類社會。從而具體主張，凡是較GPT-4更先進的AI研發活動應先暫停六個月。

然而雖然專家的警告一次比一次嚴重，但似乎到目前為止，還未見有哪一家相關的科研單位做出「暫停」的公開宣示，反映出「言者諄諄 聽者藐藐」的殘酷現實。

究其癥結，除了眾生的無知、短視之外，更嚴峻的尤在於凸顯出人性自私自利的幽微面。以暫停半年AI先進技術的研發訴求為例，現實上在Open AI率先發展GPT-4的創新模型後，其他科技大廠自然不甘示弱。除了Open AI的大股東微軟宣布Bing搜索引擎加入AI搜尋功能之外，谷歌也預備推出自家研發的AI聊天機器人。而美國以外的其他地區，包括歐盟、日本，以及中國又豈能坐視讓生成式人工智慧的研發、市占，就只由美國的科技大廠來獨占、壟斷！

除了基於市場占有率的現實考量之外，另一個不容忽視的風險變數，則是即使未來各國能夠對AI無序發展所可能引發的風險、危機，經由建立應有的遊戲規則，在共信、共守下不致走上極端。但是對於算是全球共信共守之外的「化外之人」，也就是唯利是圖的犯罪集團，自然會不遺餘力地利用AI產生的深偽技術（Deepfake），在網路無國界的當下，不斷精進深偽技術，以騙盡全球各國無知的網民用戶。

除了傳統的詐騙手法，可以藉由AI的不斷進化，使跨國詐騙集團可以吃遍全世界之外，另外一個不容忽視的負面影響，則是透過AI所傳遞的假訊息，除了混淆一般受眾的認知之外，更嚴峻的則是在實施民主選舉制度的國家地區。近年來每逢選舉，不論是政黨或參選人，為求勝選，與其正向的提出政見主張，實則透過發布假訊息以污名化競爭對手，近年來已儼然成為一種「新常態」。尤其不容忽視的是，這種為求勝選不擇手段的操作手法，不只將成為摧毀民主護欄的「凶手」，而更嚴峻的是，這種「負面」的選舉手法，通常都會像傳染病一般迅速擴散，以致讓民主選舉制度因為AI的強大滲透力與擴散效應，而為之變質甚至瓦解！

總結當下有關AI無序發展所可能帶來的危機，雖然近來不斷有人提出預警，而過往工業革命所帶來全球環境破壞與氣候變遷，也是彰明昭著的「前車之鑑」，但是人類往往是「不見棺材不流淚」，如果再不嚴肅面對其嚴重性，一場AI無序發展所可能帶來的「終極審判」將步步逼近。