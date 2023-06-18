美國國務卿布林肯6月18至19日赴中國大陸訪問。布林肯此行並不是應中共邀請，而是美方主動要求，陸方被動接受。充分顯示美方心急大陸不急，美國有求於中共的態勢。美國放低姿態事出有因。可以從人事安排、政治體制、經貿往來及外交作為等層面看出端倪。

當年中共外長秦剛出任中共駐美國大使時，在一年多的任期內從未與布林肯會談。若不是布林肯沒有主動約見秦剛，就可能是秦剛請見而布林肯拒見。無論如何，都顯示布林肯沒有把秦剛放在眼裡，只是專注於與當時的外長王毅往來。

2022年12月30日，秦剛被任命為中共外交部長，王毅晉升為中共中央外事主任。布林肯則留在原位，位階與秦剛對等。布林肯此次能夠訪北京，就是與秦剛商談的結果。布林肯此行會見秦剛及王毅時，在氣勢上已經矮了一截。

拜登在17日公開表示希望未來幾個月內再與習近平見面。布林肯急於赴北京，顯然是銜命而去，希望安排拜登利用本年9月在印度舉行的G20峰會，與習近平進行雙邊會談。或者至少藉11月舊金山的APEC峰會與習近平對談。

拜登急於與習近平會談，固然是美中之間有太多重要議題需要商談。另一方面也是基於選舉壓力。拜登必須在競選連任之際，取得明顯的外交成果，以爭取民心，對抗共和黨的挑戰。然而習近平沒有選舉壓力，能夠打破慣例繼續連任，目前權勢如日中天，因此面對拜登顯得老神在在，有恃無恐。這也是政治體制不同造成的結果。使得拜登在與習近平交手時底氣不足。

根據美國商務部的統計，2022年美中貨物貿易總額達6906億美元，創歷史新高，大陸成為美國最大貿易夥伴，占美國商品進口額近兩成。如此緊密的經貿關係，迫使美國在與大陸往來時，不得不採取「去風險」又「不脫鉤」的作法。既然無法脫鉤，就自然會受到牽制。尤其大陸持有鉅額美國公債，也使美國與大陸對抗時色厲內荏。

本年3月蘋果執行長庫克訪問大陸後，摩根大通集團執行長戴蒙、星巴克執行長納拉辛漢，以及特斯拉執行長馬斯克相繼赴大陸訪問。微軟創辦人比爾蓋茲於6月15日赴北京，並於16日獲習近平接見。美國大企業家相繼訪大陸，美中較勁的高下之分不言而喻。

中國大陸在本年3月促成沙烏地阿拉伯與伊朗恢復外交關係，震驚世界，也充分展現今日的中國大陸對國際政治已經具有極大的影響力。俄烏戰爭持續超過一年，即使美國強力軍援烏克蘭，卻沒有對戰局產生決定性的影響。目前世人聚焦於中共出面調解，更使得大陸國際地位大幅提升。

冷戰結束後美國獨霸全球的地位，正受到新興國家的挑戰。金磚五國有意接納其他成員國。美國的傳統盟友法國在馬克宏領導下，與美國漸行漸遠，更加走向獨立自主的外交路線。

蔡英文總統的外交及兩岸政策就是「聯美抗中」。為了抗中必須聯美。也以為聯美就能抗中。殊不知國際政治變化多端，而且極為現實。在美國國際地位逐漸式微，同時對大陸委曲求全的趨勢下，蔡總統的聯美牌與抗中牌還有甚麼價值呢？（作者為退休大使）

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