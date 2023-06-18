羅智強的「政黨輪替大聯盟」，在許多國民黨內同志的反對下，以認錯、道歉回收，便算是無疾而終了。這其實是相當莫名其妙的事，一來羅智強意志不堅，任由良策胎死腹中，不免有失「戰將」的冒死衝決勇氣，二來也可看出國民黨內至今仍驕傲自大、醉生夢死，渾不知危機早已迫在眉睫。其中尤其是鍾沛君所提出的四點「窒礙難行」處，最令人感到不可思議。

鍾沛君所舉的四點，一是認為國民黨應先「修復改進」，力求扭轉民調。國民黨「修復改進」，是早不知從何時開始就已彈唱的老調，但是，到現在為止，究竟改了沒有？又改在何處？恐怕連鍾沛君都說不出所以然來，散漫依舊、各自為政依舊、互扯後腿依舊，又有何新面目可言？

其二，她認為民調不是全然可以依據的。這點雖是沒錯，但是，多數的民調，尤其是幾個較重要且具一向判斷力準確、公信力高的民調，都不約而同的指向侯友宜目前嚴重落後的現象，難道這還不足以讓國民黨警惕嗎？蒙著有色的眼鏡，不願睜眼看看社會民意的反應，反而認為其不可信，又豈是實事其是的態度？

其三，藍白合，或是政黨輪替，其實本就不是國民黨先單獨提出來的，而是許多民意的眾望所歸，超過6成的民眾，是雅不願民進黨再度執政的，而無論是國民黨、民眾黨，又有哪一個政黨可以單獨擊敗民進黨？此時不採取合作的方式，單打獨鬥，何異是驅不教之兵，送上戰場上赴死？民眾黨固然目前尚未認可雙方的合作，但是，為求勝選計，為求下架民進黨，兩黨尋求可能的合作方案，不但未為不可，反而才是唯一的勝選之路，又有什麼理由躊躇不前，甚至加以反對？

其四，民眾、國民兩黨，固然各具主體性，且理念未必相同，但選舉合作，甚至在未來立法院的政策上合作，先捨棄成見，以勝選為第一考量，又有何不可？至於誰正誰副，乃至未來內閣成員的選擇，都是可以去談的問題。空言其窒礙難行，見難而退，因循故我，說句不中聽的話，如果這是件容易的事，恐怕也還輪不到你鍾沛君來做，早一堆人爭先恐後搶著做了。

鍾沛君認為，國民黨應力求挑選出最佳的人選，以爭取選民的認同，這是對的，但是，請問一下，國民黨推出的人選，果真是最佳的人選，也真的有把握在單一選區制中擊敗民進黨嗎？民進黨又不是土雞瓦狗，是這麼容易就被取代的嗎？

鐘沛君認為，「政黨輪替是手段，不是目的」，這完全是混淆視聽的錯亂之語，民進黨執政7年之久，倒行逆施，天怒人怨，早已是台灣最大的禍害，2024選舉最重要的工作，就是「拉下民進黨」，只要不是民進黨當家，其他任何政黨繼起，台灣就才會有希望。在此情況下，姑捨棄一些冠冕堂皇、自我催眠的話語，腦實不客氣的說，「政黨輪替」，就是2024選舉的最大目的，連侯友宜都已公開宣誓過，而兩黨合作，才是達成此一目的手段。捨此而不由，我真不知道國民黨要如何扳回劣勢，重新壯大自己。

鍾沛君也算是國民黨難得的一員戰將，但殊不解其為何會對同黨同志的主張，反彈到如此駭人的地步，儘管可能羅智強的思慮仍有未必純熟之處，但還是可以透過建議、諮商的方式，力求其完美、周到，殊不必為了追求個人聲量，就如此草率地發表議論。國民黨內其實戰將不少，但戰鬥力往往用力內鬥，而畏於對外，到目前為止，挺侯、挺郭、挺韓，還在吵成一片，不思如何處理，反而盲目向黨內同志開刀。宋朝時金人侵宋，朝臣吵成一團，議論未定，金兵就已渡過黃河了，前車可鑑，能不慎哉！（作者為退休大學教授）

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