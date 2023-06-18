中華民國2024年總統大選各黨參選人已出爐，以目前的態勢，三腳督已形成，但最新的民調，根據「美麗島電子報」，民進黨賴清德35%，民眾黨柯文哲25.6%，國民黨侯友宜22.6% 。而根據「台灣民意基金會」6月14日公布的民調資料，民進黨24.6%，民眾黨22.2%，國民黨是20.4%。

目前離2024年總統大選尚有7個月，後續的發展難以預料，各種參選人的民調也會有起伏。但若用理性的態度觀察，民進黨可能會維持其基本票，35%左右，最高不會超過40%。其原因蔡英文政府施政不佳，尤其是抗中、反中、去中政策導致兩岸關係緊張，同時恢復徵兵制，還要二等兵進行巷戰、遊撃戰的訓練，導致年輕人及家長的不満，造成賴清德選票的流失。

民眾黨參選人柯文哲民調增加，主要來自年輕選民選票轉向民眾黨，而國民黨的參選人侯友宜由於面臨黨內尚未完全整合，既使是國民黨的基本票仍尚在遊移。另一方面，尚未設法争取到民進黨流失的年輕選民的選票。

到目前為止，由於台海的危機，台灣民眾追求台海和平的訴求，造成在整個台灣民意的取向， 2024年下架民進黨的氛圍已有相當的支持率。可預測三黨參選人各自的選票皆不會超過總投票數二分之一，除非今後7個月中，台灣產生重大的事件影響到選票的取向。

2024年總統大選另一個重要的因素，是美國政府對三位總統參選人的認知及態度。

6年來美國因其對亞洲的亞太戰略，重新的調整對台政策，為了拉攏台灣成為印太戰略的一環，不顧與北京的三個公報，大大提升《台灣關係法》及對台軍售。

美國在台協會AIT主席羅森柏格6月5日至10日訪台，與三位總統參選人會面，並謂期待與任何台灣民選出來的領導人合作。羅森伯格主席是基於美國的利益，前來台北與三位總統參選人會面，他們談了什麼？合理的推論：期盼三位參選人，無論誰當選：ㄧ、維持台灣的親美政策；二、配合美國的亞太戰略；三、持續擴大採購美國軍火；四、配合美國在高科技產業對大陸的制裁。

美國與中國大陸的關係，從今年2月高空氣球事件以後，兩國軍方交流幾乎停頓。6月18日美國國務卿將訪北京，可能會帶來中美關係暫時的緩和。美國總統在今年5月G-7會議時，曾宣佈對中國的政策不會尋求脫鉤，但強化「去風險化」及「多元化」。

在此政策下，美國在台協會台北辦事處孫曉雅處長為避免未來台海危機表達了「不會阻止兩岸的對話」，蔡英文政府是否即相應配合創造應有的對話氛圍與條件，有待觀察。布林肯訪華勢態發展詭異丕變，然拜登選情告急，確實亟需和平利多。兩岸是否盡快展開對話，化干戈為玉帛，時機的確迫在眉睫；放眼明年新局的候選人，當然也必須盡快針對新局勢，做好兩岸和平對話的認知與步驟準備。（作者為前中國廣播公司總經理）海納百川》決勝關鍵 看誰做好兩岸對話準備 （李慶平）

中華民國2024年總統大選各黨參選人已出爐，以目前的態勢，三腳督已形成，但最新的民調，根據「美麗島電子報」，民進黨賴清德35%，民眾黨柯文哲25.6%，國民黨侯友宜22.6% 。而根據「台灣民意基金會」6月14日公布的民調資料，民進黨24.6%，民眾黨22.2%，國民黨是20.4%。

目前離2024年總統大選尚有7個月，後續的發展難以預料，各種參選人的民調也會有起伏。但若用理性的態度觀察，民進黨可能會維持其基本票，35%左右，最高不會超過40%。其原因蔡英文政府施政不佳，尤其是抗中、反中、去中政策導致兩岸關係緊張，同時恢復徵兵制，還要二等兵進行巷戰、遊撃戰的訓練，導致年輕人及家長的不満，造成賴清德選票的流失。

民眾黨參選人柯文哲民調增加，主要來自年輕選民選票轉向民眾黨，而國民黨的參選人侯友宜由於面臨黨內尚未完全整合，既使是國民黨的基本票仍尚在遊移。另一方面，尚未設法争取到民進黨流失的年輕選民的選票。

到目前為止，由於台海的危機，台灣民眾追求台海和平的訴求，造成在整個台灣民意的取向， 2024年下架民進黨的氛圍已有相當的支持率。可預測三黨參選人各自的選票皆不會超過總投票數二分之一，除非今後7個月中，台灣產生重大的事件影響到選票的取向。

2024年總統大選另一個重要的因素，是美國政府對三位總統參選人的認知及態度。

6年來美國因其對亞洲的亞太戰略，重新的調整對台政策，為了拉攏台灣成為印太戰略的一環，不顧與北京的三個公報，大大提升《台灣關係法》及對台軍售。

美國在台協會AIT主席羅森柏格6月5日至10日訪台，與三位總統參選人會面，並謂期待與任何台灣民選出來的領導人合作。羅森伯格主席是基於美國的利益，前來台北與三位總統參選人會面，他們談了什麼？合理的推論：期盼三位參選人，無論誰當選：ㄧ、維持台灣的親美政策；二、配合美國的亞太戰略；三、持續擴大採購美國軍火；四、配合美國在高科技產業對大陸的制裁。

美國與中國大陸的關係，從今年2月高空氣球事件以後，兩國軍方交流幾乎停頓。6月18日美國國務卿將訪北京，可能會帶來中美關係暫時的緩和。美國總統在今年5月G-7會議時，曾宣佈對中國的政策不會尋求脫鉤，但強化「去風險化」及「多元化」。

在此政策下，美國在台協會台北辦事處孫曉雅處長為避免未來台海危機表達了「不會阻止兩岸的對話」，蔡英文政府是否即相應配合創造應有的對話氛圍與條件，有待觀察。布林肯訪華勢態發展詭異丕變，然拜登選情告急，確實亟需和平利多。兩岸是否盡快展開對話，化干戈為玉帛，時機的確迫在眉睫；放眼明年新局的候選人，當然也必須盡快針對新局勢，做好兩岸和平對話的認知與步驟準備。（作者為前中國廣播公司總經理）

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