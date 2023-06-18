國民黨總統參選人侯友宜競選工作室17日由發言人柳采葳（左起）、江怡臻、呂家愷舉行「請民進黨放過家長！不要淪為假數字的造假黨」記者會，針對新北幼兒園餵藥案，呼籲民進黨不要用誇大不實的數據製造家長恐慌。（趙雙傑攝）

最近吵得不可開交的幼稚園餵藥案，令任何一個長住美國、自己也有子女上幼稚園的家長朋友聽起來，都是個不可思議的咄咄怪事！

幾個長住美國的朋友告訴我，他們就讀幼稚園的子女，如果被園方發現有發燒、腹瀉的現象，第一件事，就是立刻通知家長將幼童領回去看病，並強制在家休息，直至身體恢復健康後，再回學校上課。

尤其是在新冠肺炎猖獗期間，更多小朋友被規定，一旦發燒，必須強迫在家養病，絕對不能上學，避免傳染給其他小朋友。

可笑的是，在台灣，沒有醫護專業人員在場，也沒有得到幼童的家庭醫師開處方，竟然就能自己對兒童餵食成藥或其他的藥品！ 難道園方不知道，隨意對幼童餵食藥物者，必須要承擔醫療責任？

說穿了，這也跟台灣社會長期習慣自己有感冒發燒腹瀉時，未經醫生准許，就自動到藥房拿成藥，自己當起赤腳醫生有關。

這次因對幼童餵藥所產生的問題，如果家長、教師、院方，以及主管醫藥的衛福部，均嚴格要求各幼稚園，在沒有醫護人員在場的情況下，絕對不得任意對兒童餵食藥物，不就可以避免不幸事件發生？ 如果幼童不舒服，園方立刻打電話通知家長，請他們將病童領回去看醫生，不就不會發生「餵藥」或「餵毒」不明的情況了？

衛福部監督不周在先，事情發生後又不能主動展開調查，並立刻對全國幼稚園發布行政命令：未來除了醫護人員在場，其他教師或院方工作人員，一律不准對小孩用藥，即令家長要求都不能接受！如此一來，便能防止誤食藥物的情況發生。幼童如有身體不適，SOP第一步，就是立刻電話通知家長來將小孩領回，自行找醫師看病。 這才是符合世界醫療衛生潮流的正確方式。

政府不思如何亡羊補牢，立刻修法保護幼童，反而見獵心喜，將這事件作為攻擊政敵的獵巫政治炒作，搞得全國家長人心惶惶，也導致許多幼教老師紛紛求去，實在令人感到既痛恨又痛心！（作者為自由撰稿者）

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