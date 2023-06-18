國民黨總統參選人侯友宜說：「子彈從我旁邊飛過去，我從不害怕，但這場選戰不是面對子彈，而是面對執政黨的大機器，用很多隱形、你看不到的假訊息、你看不到的抹黑，我們一定要讓中華民國永續。」

當年陳進興案，或許很多人忘了，或許很多年輕人根本不知道有這一件驚天動地的事，只大略知道侯友宜是個警察、是個武夫，與兩位同是醫學界出身的賴清德和柯文哲相較，似乎不在一個天平之上，論學歷及政壇經歷也略遜他倆一籌，然而學經歷能代表人格特質嗎？如果遇到困難、遭到危險、影響到自身安危時，不顧國家和人民生命財產而率先落跑，這又怎麼辦呢？

侯友宜單槍匹馬進入被陳進興挾持的南非武官家裡，他面對的可是心狠手辣、身背好幾件殺人、強姦案的江洋大盜，雖然當時警方擁有強大的火力，但為避免連累無辜，侯友宜還是進去了，一個人、不帶槍，完全將自己生死置之度外。

或許有人說這是他的職責，但面對當時那種情況，他不進去也不會有人怪罪他，畢竟子彈不長眼，誰願意冒那個險？但侯友宜做到了。

有前例可循，侯友宜起碼在保護人民生命財產這一點上，值得我們信賴。