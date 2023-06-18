台灣這些日子，性騷擾的新聞佔盡版面，但所討論的事，許多皆甚無聊，但大家各取所需、一起起鬨。對此我想多寫兩篇文章，請大家指教！

造物主用地上的塵土，造男造女，並希望他們生養眾多，遍滿大地。所以造物主將性需要放在人的血液裡，因此人到一定年紀就時時渴望交往異性，最後生兒育女，遍滿全地。

昨晚又畫地圖

所以人對異性的需要，由青少年起就一直有增無減。我在唸大學時住宿舍，偶爾有些室友說，昨天晚上我又畫地圖了。畫地圖是甚麼意思？就是男人夜晚作夢，與女性交媾，達到性高潮而射精。精液有些流在床單上，乾了留下的痕跡，像地圖，故大家戲稱是畫地圖了。

我有個晚輩親戚，讀大學時，很不好意思的問我畫地圖的事。我說只要不過份，偶偶畫畫地圖，是很正常的事，可能更表示，你是個健康的男人，他聽了似乎很滿意的樣子。

性慾是本性

2000多年前告子說：「食色性也。」意思說食慾及性慾都是人的本性。所以渴望異性，擁抱、親吻、摸摸異性身體，都是令人嚮往及快樂的事，如能上床那就更加心花怒放了。

異性交往中，通常是男人主動，就如同其他動物，多是雄性發動交配，完成傳宗接代大業。男人追求女人，正常的過程，我們稱為戀愛，戀愛然後洞房花燭夜，常是人生美好的回憶。所以我們常說：「金榜題名時，洞房花燭夜」是人生最高興的事，但亦不盡然。

有個人家有個白癡兒子，父母幫他在落後國家，窮苦家庭，以接近買賣方式，娶親來台。結婚喜宴，似甚熱鬧，新郎傻笑的問，我的新娘子呢？新娘子語言不通，一人枯坐，看到這樣的丈夫，想到未來欲哭無淚，無語問蒼天。我們為什麼要將自己的快樂，建立在別人的痛苦上呢？

黑道強押民女

有個人嗜賭成性，每賭必輸，因為他的賭友都是黑道人士。賭輸了，黑道賭友就借錢給他，債台高築，已數百倍於他的收入。黑道逼債凶狠嚇人，還不出錢，要押他的女兒，直到還完債，才將女兒歸還。黑道押她女兒去幹什麼？出賣肉體。女孩性功能尚未成熟，乃給她打針催熟。女孩子每天關在一個小房間內接客，從早到晚，日日如此。女孩說，她的人生就是這一張床，看不到未來，看不到希望。看到這樣的事，我們的心在淌淚。

其實性騷擾並不是最嚴重的事，最嚴重的是真刀真槍的性侵害。

有個女孩夜晚經過一段沒有路燈的黑路，碰到幾個無賴男子，輪流強暴她。女孩子嚇到，話都講不出來，遑論喊救命，幾個男子獸慾得逞，揚長而去，留下一輩子痛苦的女孩。

法官應設身處地

有個法官，審判強暴案時。一律輕判，因為他認為食色性也。誰叫妳黑夜走黑路，誰叫妳裙子穿那麼短？直到有一天，他的女兒被強暴，看到女兒終日失魂落魄，想死的樣子。他才知道女性被強暴的痛苦是什麼？

後來凡是婦女強暴案，到他手上，一律重判。所以我們在面對社會上許多不公義的事情時，一定要設身處地的想，社會的公平正義才會出現。

非洲有的落後地區，愛滋病猖獗，男人感染愛滋病，女人不可拒絕同房。丈夫在上面快樂行獸慾，妻子在下面欲哭無淚，因為她知道她必染愛滋病，必死無疑。世界上為什麼有這麼多不公不義的事。想到這裡，真希望男人都死光算了！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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