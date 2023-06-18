布林肯在6月18日到19日訪華。這是從2018年蓬佩奧以來，美國國務卿第一次訪華。本來布林肯是想在2月訪華的。可是因為氣球事件，跟一系列美國介入台海的騷操作，所以中方就無限期推遲了。

布林肯可不管，不斷軟磨硬泡，想要跟中國外交部長秦剛通話，說要訪華。中方不理布林肯。中間美國又跟日本、韓國、菲律賓各種高調聯合反華。又搞了G7反華宣言。又給台灣5億美元武器。打擊中國，招式不斷。布林肯是又談又打，兩手都來。

布林肯為什麼這麼急著來找中國？因為美國太太太需要中國出手幫忙了。在美債跟「全球去美元化」這兩件事，美國已經是強弩之末。

而美國在「鈔能力」之所以潰敗，還是美國自己一手造成的。美國一方面靠印鈔，剝削全球，習慣了不負責任，海吃海喝。一方面又肆意利用全球霸權，劫掠別國資產。這下子，大家都嚇醒了。

原來，美國不但不能信任，還把人生吞活剝。所以各國一方面在淫威下，不得不站隊美國。但是也想要脫離美國掌控。中國挺住，不懼美國打壓。可能是擺脫美國霸權的唯一機會。而富強的中國，當然讓美國更加憤恨成狂。

美國對中國，就是一邊打擊中國，一邊跟中國索討，甚至強索財物。3月，中國在長期減持美債之後，買了205億美元美債。這已經是給了美國巨大的善意。但是美國對中國的打擊，並沒有鬆手。索討財務，胃口更大。

布林肯在訪華前，透露消息，說或許會在台灣問題上，會有點讓步。「不支持，不縱容島內分離主義」，好「換取中國的支持與幫助」。這有點好笑了。因為這種戲碼，也演過很多次。

但美國沒有停止打擊中國。就在訪華前，美國商務部在6月14日又把31家中國企業，列入「實體清單」。藉口是幫助中國軍事發展，或是涉及新疆。這已經是妥妥的把中國當成「敵國」，又栽贓中國，介入中國內政。同時，鎖定目標，打擊中國的科技發展。

美國本來就不應該介入台海，本來就不應該支持台獨。現在美國說，好，我暫時不搶你的東，你交錢吧。問題是，美國的示好，是真的還是假的？可以維持多久？

美國暗示，可以「不支持，不縱容台獨」。那是不是承認，一直以來是支持縱容台獨？

再來，美國說「不支持，不縱容台獨」。那，美國要是「支持台灣自由民主」呢？如果「支持台灣擴充軍備」呢？如果支持台灣「參與國際」呢？如果繼續打擊中國呢？如果繼續栽贓新疆呢？如果美國繼續「全球供應鏈去中化」呢？

拜登跟布林肯不會對中國有善意。因為這不是個人問題。要全力，不擇手段，阻止中國強大，要破壞中國，這才能讓美國維持霸權。這是美國統治菁英，長期形成的共識。即使美國打擊中國的手段，也自傷了。但是，「反華」，還是讓統治菁英獲得巨大利益。

中國從沒想要跟美國決裂。中國一直想要和平。想要好好自己過日子。想要跟美國鬥而不破。但中國想要的，跟美國的劇本，完全不同。

美國是軟土深掘。對對手或是盟友或是「敵國」，都不會有情意或誠信可言。面對這樣又要吃又要拿又要打的美國，中國的周旋之道，在於保存實力，確保自己發展的契機，站穩底線。

想要中國相信美國，任美國擺布，跟隨美國節奏走？哎呀，好美的夢。美國，繼續作夢！（作者為作家）

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