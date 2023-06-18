侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統，不但未出現提名紅利，反而陷入「老三困境」。正當國民黨士氣低迷，立委參選人徬徨不知所措之際，連戰挺著大病癒後的老邁身軀，偕同連勝文會見侯友宜，並表態唯一支持侯友宜。眾所周知，19年前連戰參選總統時發生「兩顆子彈事件」，侯友宜時任警政署長，長期被藍營認定「偏袒民進黨」，去年連戰出版回憶錄時，還用了不少篇幅質疑此一事件的真相，不久前，連勝文曾公開反對國民黨徵召侯友宜，但在台灣歷史性重要時刻，連戰父子秉持大是大非立場斷然挺侯，令人感動。

連戰父子挺侯轉折

今年這場選戰，對期待改變現狀的選民而言，內心十分徬徨。明知民進黨貪腐濫權、台海兵凶戰危，現狀必須改變，尤其約55%到60%選民希望政黨輪替，賴清德支持度又遇到天花板障礙，但今年選舉出現三腳督，最後若出現40：30：30選票配比，將保送不得人心的民進黨繼續執政，讓台灣繼續走在貪腐、戰爭的不歸路上，如何才能投下正確的一票，選民很焦慮。

國民黨戰將羅智強可能出於對「政黨輪替」的急切心態，因而倡議「政黨輪替大聯盟」，希望整合在野黨力量，攜手下架民進黨，但遭國民黨內部強烈反彈，不得不道歉退場。不過，從羅智強臉書數千則留言觀察，其中絕大多數支持羅的理念，認為促成政黨輪替最重要，國民黨、民眾黨應攜手合作。這些留言代表了人民的力量。

本報與旺中媒體集團多年來倡議「無色覺醒」，主張超越藍綠，不要被政黨、藍綠的思維與慣性綁架，其本質就是「人民的力量」，由人民主導政治，而不是政黨。既然國民黨與民眾黨都希望政黨輪替，距離選舉投票還有將近7個月時間，現階段兩黨共同提醒選民，民進黨貪腐濫權的真相、台海戰爭的危險與可怕，削弱民進黨的基本盤與賴清德任大位的正當性，應是理性選擇。

當然，每個政黨都追求「選票極大化」，候選人也都希望自己當選，不可能「放水」，但三腳督情境下，兩個在野黨要在競爭中維持合作，絕不能被執政黨離間互鬥，柯文哲、侯友宜要謹記，多數民意期待政黨輪替，不要讓選民失望。選民決定選舉結果，到選戰第二階段，期待政黨輪替的選民自然會看柯文哲與侯友宜的表現做出理性的選擇，侯要自證比柯能治國。

美國釋放善意訊號

侯友宜民調雖落後柯文哲，但不需要懷憂喪志，失去自信。國民黨在台灣執政超過70年，黨產雖被民進黨清算，幾無立錐之地，但人才還在。2022年選舉國民黨在22席地方首長中贏得14席，在910席直轄市與縣市議員中贏得367席，不但超過民進黨的277席，更非民眾黨所能企及。論中央級人才，民眾黨可能連院長級都排不滿，遑論行政院部會級與公營事業首長，尤其立法院，民眾黨選得再好仍要與國民黨合作，國政才能運轉，這是國民黨相對民眾黨的優勢。

從選民的角度，「政黨輪替大聯盟」有其正當性，事實上，國民黨在決定徵召人選前，曾力主「非綠大聯盟」，現在若視「政黨輪替大聯盟」如寇讎，就顯得邏輯太混亂。反倒是國民黨前主席連戰「唯一支持」侯友宜所展現的大器，今天檯面上還未歸隊的藍營領袖能不慚愧嗎？

連戰與連勝文父子表態支持侯友宜，侯競選團隊只當成一般新聞處理，未善加運用，反倒是媒體評論人郭正亮解讀為侯選情「重要的轉折」，頗為吸睛。

此外，不久前美國AIT主席羅森柏格來台，先到新北市政府拜訪侯市長，兩人談話1個小時後，一起搭火車到平溪，共進晚餐後還一起放天燈，對侯友宜極為友善，但侯團隊發布新聞稿如清湯寡水。羅森柏格離台後，AIT台北辦事處處長孫曉雅接受專訪，釋放美國不選邊、支持兩岸交流的兩個重要訊號，簡直是送給國民黨的槍，卻未見侯團隊善用，令人費解。