大陸政協主席王滬寧在第十五屆海峽論壇大會，宣布制定《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，並會見國民黨副主席夏立言一行，會外還走入基層與廈門台商、台生和小三通旅客直接對話。不僅是本屆海峽論壇的亮點，也可以看出大陸對台政策的方向。

兩門兩馬 一日生活圈

從本屆海峽論壇的籌畫可以看到，北京的戰略定力，與從民間積累互信的自信。民進黨政府將海峽論壇界定為「統戰」，意圖製造與會者的心理壓力，但從習近平的賀信，到王滬寧致辭，語調平順。重點放在民間，重申既有對台原則之外，看不到任何有關「民主協商」、「兩制台灣方案」的措辭，也沒有多講對台強硬的話，甚至連暗示2024大選是「兩岸道路選擇」這類話都沒有出現。

北京深知2024選前兩岸關係敏感，不讓參加海峽論壇的我方人士為難，並維持對國民黨代表團的高規格禮遇，說明大陸不會因近期國民黨內部整合、論述問題，影響國共交流與互信。同樣，海峽論壇上出現民眾黨代表身影，一方面或許和柯文哲重提修建金廈大橋的政見有關，另方面也說明大陸希望求同存異擴大「交朋友」範圍，只要不認同台獨、支持兩岸和平，即便政治立場有距離，都是可以交往、建立信任的對象。

大陸對台工作，長期存在「自上而下」和「自下而上」兩條路徑，前者取決於兩岸高層的溝通、談判以及國際宏觀情勢的演進，後者則是透過兩岸民間交流、逐步培植認同感。2016年民進黨上台至今，不但「自上而下」路徑偏廢，甚至把兩岸衝突推向戰爭邊緣，也影響了「自下而上」的民間交流生態。好在疫情終結，美中也有意管控衝突、恢復接觸，兩岸關係到了「重開機」的時候。

據陸媒報導，王滬寧曾與廈門台商、台生和小三通旅客直接對話。這些訊號表明，大陸並未放棄「寄希望於台灣人民」的理念，意味武統不是優先選項，只要台灣社會願意與大陸求同存異，北京仍有耐心與台灣社會恢復互信，讓歷史形成的彼此心結，交由時間化解。從另一個角度講，大陸眼中的「台灣」並非藍綠白某個黨、某種顏色，而是每一位台灣人，兩岸融合的著眼點是人民，而非政黨或政府。

自下而上 大融合實踐

王滬寧透露的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，是「自下而上」的嘗試。《意見》全文尚未公開，根據過往大陸對兩岸融合、閩台交流的政策，大致可推斷出基本綱領：一是完善台灣人在福建的同等待遇、吸引更多台灣民眾在福建工作、生活。二是加強福建與金馬地區的交流融合，重點應會放在通橋、通電等基建部分，打造兩馬、兩門的一日生活圈。

上述政策規畫政治敏感度較低，可以讓台灣民眾看到大陸的善意，看到大陸漸進式增進兩岸融合不是口號，而是民心工程。至少在金馬地區，地方民意對與福建加強交流、基建聯通的支持度幾乎是壓倒性的，也都希望中央授權地方與對岸合作。兩門、兩馬之間若能建立共同協商、規畫與執行機制，凸顯「地方對地方」的平等、自主合作關係，並能有效決策、推動，就意味「兩岸融合實驗區」邁出了第一步。

相對於兩門、兩馬之間的「閩台小融合」，台灣民眾和台資企業高度集中的「大上海區」也應成立實驗區。兩門、兩馬偏向「一日生活圈」硬體建設，滬台之間則著眼於高層次、偏軟體的治理融合，讓雙方在產業政策、市政建設、社區營造、國際交流、輿論環境上產生更多交集，令更多台灣民眾心嚮往之。

閩台、滬台之間的融合實驗，是兩岸自下而上大融合實踐的開始。兩岸融合非一蹴可及，需要耐心、寬容累積經驗。過去3年美中衝突、兩岸對抗，形同一場風暴，風雨過後又見彩虹，期待有志之士共同播下這個和平的新種子，培養出心靈契合的果實。