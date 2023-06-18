新北市板橋幼兒園餵藥事件疑雲未歇，再傳新北汐止區有幼童驗出微量苯二氮平類（BZD）反應，由於檢驗報告為陰性，衛福部將其檢體再送台北榮總進行質譜儀檢測，結果還是陰性，衛福部次長王必勝卻搬出家長不願公開的理由蓋牌，儼然成為全台家長和幼師間信任危機的最大幫凶。

新北幼兒園餵藥事件無疑是新北市長侯友宜參選總統以來最大的政治風暴，民進黨從上到下當然不會放過此機會，全力攻擊市府行政處置不力，就連應保護幼兒安全的衛福部都加入抹黑戰，表面上提供檢測服務想揪出更大瘡疤，但出爐的報告全為陰性，衛福部卻把科學證據拿來政治操作打混戰，不肯替新北市府背書。

如同新冠疫情期間，時任衛福部長陳時中口口聲聲說會根據科學證據來作為放寬防疫措施的準備，實際上卻用政治力介入防疫，包括「小明」能否來台、國產高端疫苗採購等。現在他的子弟兵王必勝有樣學樣，用擴大採檢手段要找新北市府的麻煩，在找不出問題後，卻把球丟給個資保護、甩鍋家長，就像疫苗採購黑箱，深怕見光後損及既得利益者。

其實王必勝多慮了，健保署連民眾健保個資都能外洩，這名汐止幼童若身體健康沒有問題，家長應該感到欣慰外，更可藉此機會重建幼師和家長間瀕臨破碎的信賴感，衛福部站在全國衛生主管機關的高度，不該放棄這樣的機會，除非背後另有高人指點。

近來接連爆發的性平事件讓不少公眾人物陰溝裡翻船去職，唯獨王必勝昔日雖被爆婚外情卻仍可升官，那衛福部處理幼兒園餵藥事件政治力斧鑿斑斑，也就不必再多所解釋了。