數十年來，個人一直尋思西方國家自由民主人權制度，適合東方或中國嗎？中國為何一黨專政仍可以富強？先勿把中國共產黨定性，或認為他是獨裁專制或者其他定向思維的東西。先定義他為一個中國現時執政的政黨，這個政黨以唯物主義為哲學思想，把現代德國馬克思主義和中國歷史統治方法結合在一起，管理一個世界1/5 人口，56個民族中，小範圍的民族矛盾經常出現，只是沒有敘利亞，俄羅斯，緬甸，印度那麼劇烈，這是傳統大陸國家必然內部矛盾，周圍有 21 個鄰國，歷史上和這些鄰國都有紛爭，世界上所有歷史大國都有領土問題，而且面對西方堅固經濟體系和法律體系的壓制，這個政黨可以隨便讓人折騰嗎？

可以想像，如果一個民族允許建立 2 個政黨，56 個民族至少可以建立 112 個政黨。如果 112 個政黨在各個省，或者幾個省互相對罵，互相拆臺，互相鼓吹民族仇恨，會發生什麼事情？再加上各個民族還有自己的宗教，光是西藏密宗就有 4 大教派。維吾爾族就有3 種伊斯蘭教宗派，如果產生宗教矛盾，怎麼辦？民族構成最簡單的廣東省內部還有潮汕幫，梅州幫，湛江幫，等等地方勢力。傳統大國的各民族之間的矛盾不是修修路，挖挖地那麼簡單，而是幾千年來各民族的戰爭，屠殺血淚的刻骨矛盾。

美國也有這種矛盾，就是印第安人和白人的矛盾，所以印第安人有自治權有特權。美國亦有黑人白人的矛盾，只是美國的民族矛盾單純很多，更沒有地緣政治的影響，美國周邊只有加拿大，根本與美國同聲同氣，及墨西哥完全沒有威脅。而中國的民族矛盾不單有血淚矛盾，還摻雜宗教矛盾，地緣政治矛盾。例如西藏問題，它包含藏族和漢族矛盾，宗教矛盾，更有印度和中國地緣政治矛盾。中國有 21 個鄰國，那麼中國就至少有 21 個這樣的情況，因為邊界地區人民肯定是各民族混居，所以中國境內有俄羅斯族，傣族，佤族，哈薩克族等等，這些民族背後都是另一個國家的政治勢力和歷史影響。

一旦中國政府放鬆控制，邊界地區的少數民族勢力，就可能把各種歷史問題作為籌碼，炒作矛盾，同時傾向於國外的同民族勢力，造成分離主義，這不是危言聳聽，太多歷史和現在的事實證明。臺灣這麼小的地方，而且隔海只有日本和中國，就折騰內耗到一潭死水。 歷史上，無論什麼政權統治大中國領域，都用中央集權，充分控制思想經濟人口，這是大陸性傳統大國的宿命。如果用西方的地方分權管理方式，中國早就分裂了！這就是美國，歐洲，日本各國希望看到的。也就是說大陸性傳統大國的宿命就是為了民族經濟和生活的強大，不受人欺負，就要犧牲一部分西方認為的人權自由。而西方為了他們的人權自由，也必須承擔分裂成幾十個歐洲國家，無法統一的痛苦，歷史上兩次世界大戰，說到底就是歐洲分裂造成的結果。現在歐盟的形成就是為了避免這種悲劇的重演，但歐洲只走了統一的前半段就走不下去了，就是因為各國都要爭取自己利益，故無法調和矛盾，都堅持自己所謂的民主自由利益，所以無法形成一個有機大國系統，這是歐洲永遠的痛。

中國本身每一個省每一個直轄市，不論人口與地方面積，都等於或甚至大過歐洲各國。如果中國分裂成28個或更多德國規模的國家，相同規模的戰爭發生在亞洲，不知要死多少人？那就不是中國的戰爭，那就是亞洲甚至是世界大戰。民國初年軍閥割據，貪污弄權民不聊生，蔣介石也管不了，內耗結果幾乎被日本亡國。美國和日本因為他們是「島」，就不存在大陸性傳統大國的宿命。美國是島，因為它的周邊沒有威脅，所以美國在某方面確實是「天堂」。中國也不一定要超過天堂，只需要做好自己，不要受人欺負就行。俄羅斯也面對中國一樣問題，所以需要普丁這樣的強勢領導人和政黨，還有印度為什麼那麼多問題？國內有地方遊擊隊，各種地方勢力，連稅率都沒有統一，因為印度也是大陸型多民族大國，國內問題複雜，但沒有強力政黨去整合地方勢力，在幾千年的歷史中，沒有形成強力中央政權，浪費了統一的時機。

不要以為分裂只是簡單的分家，那就太幼稚了，分裂意味著戰爭，過去4000年人類文明，有歷史記載的戰爭，僅僅歐洲如果不包括俄羅斯共發生了3864次，而差不多面積的中國大陸地區只發生了 244次，這個數據能看出什麼？就是歐洲分裂的歷史導致幾千年歐洲的不斷戰爭。中國因為走中央集權，國家統一時間多，分裂時間少，大大減少了戰爭。每個人都有自己的命，就如你如果投胎到敘利亞，伊拉克這些中東地區，必然面對戰爭的宿命。

如果你還嚮往更好的生活，可以努力工作學習，移民到美國，因為它確實有獨特之處，這是美國幸運得天獨厚的宿命。還有英國能稱霸世界100多年，日本在過去100年稱為世界強國，都和他們的地理，歷史條件有關，兩個極限位置-海洋國家，島嶼國家，遠離民族矛盾，交通便利，同時離當時的先進歐亞文明一海之隔方便學習。請認真學好美國英國日本歷史，就能瞭解中國歷史和政治源頭，就能明白為什麼有現在面對的問題，也明白為什麼中國有很大的困難去超越美國。但中國人要加油，即使不能超車也要緊隨美國不能自卑。

無論中國搞不搞民主自由，只要中國威脅到美國的地位，美國就會想辦法分裂中國國土，打壓中國經濟貨幣。英國在二戰中怎麼被美國玩，二戰後美國主導民族自決來分裂歐洲傳統殖民地，和日本的廣場協定，直到現在歐洲無法統一，中東阿拉伯各國無法聯合統一，日本經濟沉落30多年，這些都是美國玩的把戲。

中國這個土地的宿命就是要共產黨或其他強力政黨來管理，才能富強起來，這就是大陸性傳統大國的宿命。沒有說民主自由人權不好，但如果面對國家分裂外敵入侵，國家一盤散沙，國家動盪甚至內戰，互相仇殺血流成河。關於民主運動，爭取合理要求，但不能危及國家統一民族團結宗教和諧，更不能受到國外操控。不要以為世界上有什麼普世價值，這些都是相對的，就如在印度有吃牛肉的自由嗎？在伊斯蘭國家有喝酒，吃豬肉的自由嗎？世上沒有一條道德標準是突然出現的，它必然需要聯繫當地的地理習俗，生產方式生活方式的。民主自由也是相對的不是絕對的，美國的地理歷史條件確實好，它能提供公民 90% 自由。中國俄羅斯地理歷史條件不如美國，只能提供60%自由給公民。如果是伊朗沙烏地，因為地理歷史宗教原因，他們只能提供40%自由給公民。這些都不是偶然的，也就是宿命。鄧小平說得對：中國不可行西方式民主政治，否則中國會比春秋戰國更慘。

中國人要安居樂業，絕不能走美國壓軸式，專搞矛盾衝突互相撕裂分化戰爭，盎格魯撒克遜民族英雄式，優人一等霸權掌控世界的所謂「民主自由平等」戰略謊言，只為優等白人精英統治所設的神主牌而已？年輕人非常容易掉落其設計規劃好的陷阱，任其擺佈和操弄而毫無知覺，就算稍有知識也無從抵抗。（葉堂宇／美國清華智庫董事長）