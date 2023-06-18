假日十字路口，舉房地產標語廣告的失業中年人，在紅綠燈轉換的路邊休息，他拿出了手機，開始刷看總統大選視頻，網路平台主動推播的，幾乎都是柯文哲精簡版的演講與Q＆A。大太陽下看不清文字，問他為何不看賴清德與侯友宜？他直接回達：「那兩個的，兜攏嘸知影直咧講三小！」。

空戰，如今何其重要！柯文哲最新民調首次躍升第一，來到33%，全靠一步一腳印的打空戰。網路早已不只覆蓋年輕人，老人也都群組分享成迷，即使平日無暇於新聞與網路的基層勞動階層，如今也都利用瑣碎時間「刷看視頻」。賴清德支持率只剩鐵票不動，與他的基層滲透宣傳「完全不敵」民進黨各種負面消息息息相關。至於侯友宜則更是從頭到腳、從裡到外「不知所云」，路邊中年人形容侯友宜：「完全嘸知影，伊直咧想啥？」

支持率最新只剩敬陪末座的23%並不意外，侯友宜與幕僚團隊的安排除了「跑行程、拜會國民黨內大老、叫陣賴清德」，幾乎沒有任何更多的媒體印象與社群擴散。包括說不出、也剪不出任何「視頻金句」！回應政大學生時問A答B，基層大眾十分在意的「打仗、和平、兩岸」也毫無明確新主張，民間如今正在形成侯友宜「也就是『老刑警』的水準而已啦」的耳語印象！

這次新北幼兒園餵藥案，讓侯友宜低迷的聲望再添重重一耙。反應太慢的新北市府企圖反將一軍，宣布「全國幼童都可到新北採驗」，這究竟能扳回多少「全國性支持度」？抑或在預算動支不明的情況下「慷新北市民之慨」，手法一如民進黨執政動輒大撒錢，又將惹惱多少中高級知識分子繼續搖頭？

侯友宜必須即刻停止永遠處在「亡羊補牢」！對賴清德的各種「叫陣」也毫無意義！5月初提名徵召前「保持領先」，1個月竟能急墜到「穩定殿後」，國民黨應該改弦易轍去做的民調內容是：「為何不支持侯友宜」？好好找出所有致命流失原因，趕緊全面修補。

侯友宜也太小看了「整合」郭台銘、韓國瑜的行動意義。基層對此的解讀並非內部派系問題，而是歸諸於侯友宜的「政治性格」：「小家子氣、只會切割自保、沒江湖道義，只想靠朱立倫把屎把尿」！連戰與王金平的支持動作都是「看黨的面子」，深藍票始終搞不定，腰桿子不肯彎，難道只是蹺腳捻嘴鬚心想：「時間一到，反正都得乖乖歸隊、含淚也得投？」

但最關鍵也最嚴重的還是侯友宜的「論述空洞化」！與柯文哲相比，侯友宜始終都是「幕僚包裝的話術」，而非他「自身的大局思考」！拒絕馬英九的九二共識、漠視郭台銘的金門宣言，自身卻壓根提不出任何超越前二者的具體主張與思路。柯文哲已經5次以上最近民調領先，「下架民進黨/賴清德、討厭國民黨/侯友宜」非但積沙成塔，也正在進一步密實堅固，再也不是游離票。

「期待民進黨會犯錯、認定柯文哲會出包」如今彷彿是侯友宜唯一的救贖！然而侯友宜身犯的十大致命問題：媒體輿論失焦、社群策略不清、年輕世代白眼、中間選民搖頭、基層滲透零蛋、黨內深藍出走、切割派系同志、政治性格空洞、大局論述無力、議題捉襟見肘，終究是他與幕僚團隊自己狹隘折騰的結果。

侯友宜已經幾乎要「即將完全失去」年輕族群的支持了！深藍族群在「下架民進黨」的至高目標上也正在醞釀「扶不起的阿斗，不退就棄保」！「若是我，跪也要把韓國瑜、郭台銘的票跪過來啦！」舉廣告牌的中年人嚼著檳榔沒好氣地說，「一直『侯侯做代誌』，講到底就是『嘸法度做大代誌』」！

（作者為資深媒體人）