美國國務卿布林肯18日到訪北京，打開因氣球事件陷入低潮的中美關係。針對對立氣氛濃厚的中美關係，新加坡國防部長黃永宏6月4日表示，溝通管道至關重要，沒有溝通就像F1賽車手在同個賽道上蒙著眼睛開車。新加坡對於東北亞的擔憂更甚於對南海的擔憂。

黃永宏認為，南海爭議已有多年，各方有多個管道避免衝突擴大，且爭議國家已在尋求解決；但東北亞的中、日、兩韓，其中北韓已是事實上的核武強權，情況是「火藥更強大，儘管那些火藥現在都儲藏起來」。

中美關係是亞洲安全局勢「房間裡的大象」，黃永宏一語道破當前中美缺乏對話為東亞安全構成的危險，支持中美對立緩解。所幸中美無意持續升高對立，白宮國安會發言人柯比指出，布林肯「殷切」想要訪問北京的理由之一，即是意在美中能否合作推動打開雙方軍事高層的溝通管道。中美外交及防務部門首長若先後順利恢復對話，可望為中美領袖電話會談創造條件，順勢將中美關係帶出谷底，但前提是美國解除對大陸國防部長李尚福的制裁。

布林肯訪中前，先行在華府與日本外相林芳正及韓國外交部長朴振會談，重申對日、韓防衛的「堅定承諾」，進一步聯結日、韓，強調「三方持續合作」的重要性。韓國6月7日發表《國家安保戰略：自由、和平、繁榮的全球中樞國家》，突出今年4月尹錫悅總統訪美時簽署的《華盛頓宣言》，表示「美韓軍事同盟已進化為包括核武在內的新模式」。尹錫悅政府強調日韓關係修好的成果，將對日外交置於對中外交之前，積極布局朝鮮半島安全與美日同盟的聯結。

美國「密西根號」核潛艇16日抵達韓國釜山，此為繼2017年10月再度抵達韓國，展現美國對韓延伸核威懾的承諾。韓國聯手美、日，將東亞推回冷戰，無益於東北亞和平。坐在火藥庫上的日、韓試圖以武止戰，無異緣木求魚，將錯失以對話爭取和解共生的機會。

無獨有偶，美國、日本、菲律賓16日在東京舉行安保高級別事務官員首度對話，就推進防衛合作達成一致。美、日意在攜手菲律賓，建構「對中包圍網」，難掩「冷戰思維」。中國關注美韓同盟是否與美日同盟合流，此將改變東北亞的戰略形勢，使「東亞版北約」走入現實，形成東亞的排他性多邊同盟。

美國若有心以對話化解歧見，應為此創造條件，日、韓亦須為中、美降低對立努力，而非反其道而行，在對話上虛晃一招，缺乏建構安全互信的戰略定力與耐心，實則逐步擴大「美日韓」結盟，將「中俄朝」推向另一頭，使東亞陷入冷戰式的集團對抗，加大衝突的風險，終結「長和平」，斷送東亞繁榮。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）