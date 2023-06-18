在中央執政的民進黨政府加上綠營新北市議員的雙面夾擊下，代表國民黨參選2024總統的新北巿長侯友宜，正陷入嚴重的幼兒園餵藥風暴。而此案持續發酵，逐漸變質為政治對抗，更進一步引發家長與幼教體系間的不信任，以及醫生開立處方箋的困擾，甚至造成社會恐慌。

民進黨操作餵藥案的三部曲是造謠、隱匿與扭曲，目的是塑造侯友宜怠忽市政、不顧學童健康安全的無心與無能形象，進而拖累他的選情。因此，民進黨一開始將「餵藥」指控為「餵毒」，並混淆家長申報時間，事情明明是5月中爆發，民進黨立委硬要說家長4月即已通報，但侯市府卻長達1個月沒有作為，給外界「侯團隊反應慢半拍」的印象。

在相關證據顯示時間差根本就是綠營民代刻意帶風向的誤繆後，民進黨及相關單位改打「懸疑牌」。除了檢調遲遲不肯公布幼兒園教保員和家長的調查結果之外，後來加入專案操刀的衛福部次長王必勝，也不願公布相關學童尿液測試結果，經媒體報導後，衛福部醫福會執行長林慶豐只得表示，確認結果是「未檢出」，也就是陰性。

這個結果可以讓相關幼童的家長、乃至於廣大的家長安心，也讓幼兒園的工作人員可以洗刷清白，照理說，衛福部應該在第一時間就趕快公布，不料，衛福部卻磨磨蹭蹭推說因為考慮到個資問題，所以無法公布。問題是，資料在去識別化之後，衛福部公布的是整個檢測結果，並不會曝露個別受檢幼童的資訊，何來隱私問題？外界不免懷疑，難道是因為檢驗結果不是民進黨所希望看到的陰性，才打算故意「蓋牌」，讓大家猜來猜去？越猜越緊張，對新北市府就越不滿。

此外，餵藥案爆發至今已超過1個月，到底這些藥是從哪裡來的，檢調和衛福部始終不肯說明。其實衛福部與其一直耗費工夫找新北市政府的碴，更應該趕快徹查藥品源頭，釐清問題的來龍去脈，才能真正杜絕相關藥品的流竄，畢竟如果新北市幼兒園會發生問題，難保其他縣市不會出現。

說到這裡，不免令人想到，之前部立台北醫院表示要擴大提供全台幼童進行巴比妥及BZD的免費尿檢，但王必勝很快改口說只適用於新北市。為何政策如此大轉彎？莫非是擔心別的縣市、尤其是綠營執政縣市也出現類似案例，會稀釋民進黨打侯的殺傷力嗎？幸而新北市政府反應快，緊急補破網，承諾中央不做的，新北願扛責。不料，王必勝又造謠指新北「普篩」會花太多錢又容易引起恐慌。新北只是說有需要、有疑慮的家長可以到新北的8個醫院檢驗，什麼時候說過要全台普篩？至於引發恐慌，誰比民進黨更會引發全台家長恐慌？

事實上，這次民進黨大肆炒作餵藥案，已令全台家長陷入焦慮、幼兒園和家長彼此失去信任，綠營民代「零檢出」的無理要求更令小兒科醫師表示以後不知道要怎麼開藥，因為不少感冒藥、胃藥、氣管用藥都含有微量巴比妥成分，如果完全不可檢出，那應該請衛福部重訂標準，不要為難基層醫師。

為了打壓政治上的對手，民進黨不惜踐踏專業、撕裂社會，卑鄙的用心，民眾看得很清楚，一定會用選票予以唾棄！

（作者為作家）