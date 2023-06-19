6月18日至19日，美國國務卿布林肯將到北京進行國是訪問。這次訪問的主旨，從中美「脫鉤」，改為「去風險」（De-risking）。不久前七國集團峰會（G7）公報也宣稱將致力於對中國「去風險」，而不是「脫鉤」。那麼，布林肯訪華，究竟存在哪些「風險」？換一個角度，在中美關係核心的台灣問題上，兩岸關係會受到哪些影響？

一、中美緩和對兩岸關係的正面影響

國際關係是一個天馬行空的領域。圍繞布林肯訪中，從老大老二之爭，到修昔底德陷阱，從國際資本對中國的「施以誘惑」，到季辛吉的「外交圓場」，從6月15日，美國國家安全顧問蘇利文訪問日本、韓國，到拜登團隊「對華鷹派」的「明顯遭冷落」，各種「花絮」沸沸揚揚。這些錯落的信號顯示，對布林肯訪問中國，期望不能過高。而美國發出的文章認為，布林肯訪問中國的目標，是在「經濟和安全兩個方向進行努力」，包括「合作維護全球宏觀經濟良性發展，建立軍方緊急溝通管道等」，目標似乎不低。

今年以來，中美之間的摩擦越來越頻繁。6月3日，美國和加拿大軍艦還穿越了台灣海峽，中國軍艦進行了攔截。中美接觸與對話，不僅牽動地區局勢，也將對台灣民眾追求台海和平的意願產生影響。中美關係緩和，其正面影響，將使兩岸民眾受益。

二、美國與兩岸關係困局

從川普政府到拜登政府，6年來，美國出於對其亞太戰略的需求，其對台政策的主要目標，就是拉攏台灣成為美國印太戰略的一環。縱容「台獨」勢力，挑釁台海地區的和平與穩定。

如2017年美國政府公布「國家安全戰略報告」，明確將中國列為美國國家安全的主要挑戰之一。2020年，美國國會通過多項「友台法案」，主要內容有：持續對台軍售，鼓勵高階官員訪台，支援台灣獲得不需要以國家地位為要求的國際組織觀察員地位。

拜登政府繼承了川普政府的對台政策，還以中國經濟與軍事實力的發展，威脅到印太地區的戰略平衡為口實，成立「印太聯盟」，維護「印太地區秩序」。以應對中美「戰略性競爭」狀態。如對中美關係影響最大的「美國競爭法案」包括，定期對台軍售，台灣可在美國展示「國旗」，可成立各種基金會，承認台灣是印太戰略重要一環，美國將增加台灣半導體產業的競爭力等。

這些做法，直接影響到民進黨推行「親美抗中」路線，兩岸關係的發展，受到層層阻攔而陷入困局。其中，布林肯就發表了不少渲染「中國威脅」的涉台錯誤言論。

三、美國在台協會釋放主張兩岸對話的信號

台灣問題是中國的核心利益。布林肯在北京如何處理這個「繞不過去」的坎？美國的表演真是「魔幻」。

其一，美國在台協會AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger），6月5日至10日訪台，與台灣三位2024大選參選人會面時，強調「美國期待與任何台灣民選出來的領導人合作」。有評論認為，表面上AIT是在「肯定台灣民主體制」，暗地裡，AIT顯示，對美國的利益而言，選誰都一樣。因為無論誰當選，美國對台政策的意圖都將得到貫徹。可謂一網打盡。

其二，美國的印太戰略與台灣的關係出現變化，即羅森柏格表示，希望兩岸對話。在表示希望台灣維持親美政策的同時，弱化了「反中」信號，暗示未來台灣領導人，應配合美國戰略需要，維護美國在兩岸關係中的利益。

其三，6月11號，美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）率領保衛民主基金會（FDD）訪問團，訪台6天。這是博明今年上半年內，第3次訪台。團員包括以⾊列前國安顧問納格（Jacob Nagel）等。內容是與台灣官員討論「國安戰略」，台灣、美國、以⾊列「三邊合作交流」等。台媒一則新聞評論的標題也十分搶眼：「驚濤駭浪中的⾃由：台灣準備好了嗎？」

可見，AIT為釋放主張兩岸對話的信號，沒少花心思。其「魔幻」在於，既要索取「兩岸關係」這一利益，又要顯示這次布林肯到北京，是「戰略進攻」而不是「戰略退卻」。如此，拜登政府完成了「向美國民眾的交代」。大局形成——「就等布林肯來北京」。其「恢宏大度」，豈能用「小雞肚腸」衡量？

四、對兩岸關係的影響

對兩岸關係的發展，美國與日本對華強硬派是不放心的。就目前而論，大概有幾點：

其一，批國民黨與大陸和解的政治壓力將減少，反對「台獨」，維持現狀，兩岸商談和平協議的呼聲，有可能成為主流。

其二，美國一直挑釁唆民進黨當局製造地區緊張局勢的勢頭可能減緩。兩岸對話是信號，是對台灣「去中國化」勢頭的打擊。民進黨的「台灣化」進程，進一步減緩。

其三，地區格局變化不會以美國的意志為轉移。中美關係，無論緩和還是對峙，對兩岸關係的影響是長期而深刻的。對美國構建的、完全依持美國的「台灣安全」，台灣民眾越來越不放心。區域經濟、大三通，兩岸議題，將成為民眾關心的熱點；

其四， 民進黨陷於戰略被動。美國在經濟和安全戰略層次，需要與中國接觸，如美元回流、美債、對華貿易與投資、地區產業鏈，北約東擴等。

其五、兩相權衡，美國對台政策可能有所調整。今年11月美國為東道主的APEC會議，是一個比較近的觀察點。

五、結語

什麼是拜登政府對華政策的真實意圖？依然「魔幻」。遠不是布林肯訪問北京，可以一目了然的。美國與中國的各種周旋，動機之一，是掩蓋國內結構性矛盾，也包括大選的政治需求。美國仍然試圖控制台海緊張的強度，絕不會輕易放棄「台灣牌」。

不過，美國打「台灣牌」，已不是出於台灣的地緣戰略價值，而是出於維持台灣之外，美國盟友信對其任度的需要。看清這一點，有利於心無旁騖，堅定不移地發展兩岸關係。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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