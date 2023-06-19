在拳擊擂台上，兩個重量級的拳手彼此糾纏，貼身出拳拉扯，擂台旁的群眾高聲吆喝，期望押寶的拳手一拳將對手重拳斃命，此時，拳擊台上的裁判會喝令暫停，將兩位拳手拉開，降溫後重新再戰。但是，如果擂台上沒有裁判呢？

這正是白宮與中南海，或者說拜登與習近平兩位大國領袖最艱難的決定，而他們顯然已經有一定的默契，在近身纏鬥的同時，設法取得對彼此都最有利的緩解空間。美國國務卿布林肯18日訪問北京，正是這個艱難決定的重要象徵。

拜登在緩解中美衝突上採取主動出擊的戰術，在5月21日七大工業國高峰會的閉幕記者會，拜登不待記者發問，主動宣布「美國與中國大陸的關係可望很快就會解凍」的訊息。2月的氣球事件原本是擦槍走火的意外，卻讓中美對立從政治對弈的棋局，擴大成難以掌控的民粹。中南海與白宮都了解這種意外所代表的重大風險，「去風險」（de-risking）成為白宮對華政策重點，於是有白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事委辦公室主任王毅，在奧地利長達八小時的坦率性對談，有美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯秘密訪中及助理國務卿康達飛往北京，美國希望藉著一連串主動拜訪，以布林肯順利完成五年來第一位國務卿訪問北京，作為去風險的指標性成績。

美國對主動降低與中國衝突的風險有實質需求，除大國對決鬥而不破，期望達成白宮所稱「避免衝突」、「控管競爭」、「探索合作」的檯面上目的外，烏克蘭戰爭進入尾聲，全球的政治版圖即將進行重大的結構性重組，變數太大，而且存在隨時爆發且難以掌控的巨大風險，美國期望在烏克蘭戰後有秩序地推進歐洲與全球地緣政治的重建工作，需要穩定與北京的關係，而雙方維持直接的溝通管道，是可預期關係的重要基石。

而剛剛在6月15日度過七十大壽的習近平，同樣需要「去風險」，雖然去風險從來未曾在北京官方文件中出現，但是5月30日習近平親自主持二十屆中央國安委第一次會議，三位兼任國安委副主席的政治局常委李強、趙樂際與蔡奇出席，最高層級的國安委員會在十年前成立，之後未曾舉行例行性會議，重新召開顯然傳達重大意義。該次會議強調「國家安全面臨複雜嚴峻形勢，正確把握重大國家安全問題，加快推進國家安全體系和能力現代化」，北京用語不是去風險，而是國安委員會及隨後多次不同層級的會議中，不斷出現的「堅持底線思維和極限思維」，習近平強烈要求所有官員準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。

當然，不樂見華盛頓與北京緩解衝突的利益團體很大，尤其是在一人一把號各自爭搶聲浪的美國，拜登並未擁有習近平那樣全面掌控的能力，於是我們看到每次中美高層會談都會出現各種意外升高的衝突，最具代表性的就是在布林肯訪華行程確定後，《華爾街日報》仍然獨家爆料中國在古巴有監聽美國的間諜基地，有心人士放話，破壞和談的意圖明確。

我們看到拜登與習近平兩位重量級的拳手，主動緩解衝突的高超政治技巧。在美國方面，除了蘇利文、伯恩斯、康達等代表拜登總統有秩序的政治訪問之外，財政部長葉倫不斷強調脫鉤不是美國的政策。在核心關鍵的半導體議題上，美國也主動退讓，商務部允許三星與台積電在不受美國報復下，延長晶片銷售中國的核准，甚至連擴大在中國投資、升級晶片代工的製程都在考慮之列。中國也在半導體戰爭上接下美國的橄欖枝，先前宣布制裁美光，劃出明確的底線後，隨即就接受美光對也宣布西安的半導體封裝廠進行高達185億元的投資，這個封測廠原本藉由台灣力成半導體運營，美光取回營運權並且宣布增加投資，是中美對決緩解的重要指標。

此外，微軟創辦人比爾蓋茲在布林肯訪中之前，率先獲得習近平接見，蓋茲在軟性的祝壽外，更表達對四年後重返中國的高度期盼，而習近平則以「老朋友」相稱，並以「我總認為中美關係基礎是在民間的，我是寄希望於美國人民的」正面回應蓋茲來訪。

雖然中美衝突緩解還有非常多障礙，但在雙方實質理性需求下，融冰確是白宮與中南海的政策主軸，春江水暖鴨先知，我們看到具領先指標的股票市場率先表態，港股在布林肯訪中前夕大漲，重新站上兩萬點，阿里巴巴香港股價在一周內上漲近10％，上海與深圳股市也同步走高。美中關係緩解，不只可拆解威脅全球重大風險，更對中國與美國經濟復甦有利，這是全球主流的期待，我們樂觀以待。