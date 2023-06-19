2012年以來，美國開始轉變對華政策，這一趨勢在川普執政時期進展尤其兇猛。出身商界的川普標榜美國優先，採用的手段是貿易戰，通過對中國出口商品加徵高額關稅的辦法阻斷中國製造的質美價廉商品進入美國。貿易戰勝算無望，又挑起了科技戰。川普先是打壓中國民族企業華為，拜登政府繼而推出《晶片法案》，意圖全面封鎖高科技對華關聯，以此遏制中國高新技術的發展與進步。為了增加打壓中國的強度，拜登政府更是祭出了意識形態手段，聲稱與中國的矛盾是威權主義與民主主義之爭，綁架其盟國一起群毆中國，並企圖威逼利誘其他中小國家選邊站：以美國為友，與中國為敵。

明眼人都知道，中美矛盾的實質是中國人民日益提高對美好生活的追求與美國壓制中國過上與先進工業國家同等生活水平之間的矛盾，疊加美國政客以小人之心度君子之腹的小肚雞腸，以為中國必定步美國發展後塵，國強必霸，最終與美國一爭高下，甚至可能把維持了百年霸權的美國拱下世界霸主的地位。前者是中美之間不可調和的矛盾，後者則是美國的誤判，但也是其對自己霸主地位不穩而心虛的袒露。

為了阻礙中國在追求日益美好生活道路上的前進腳步，更是為了維護其世界霸主的地位，美國在採取了上述圍堵政策而收效不彰的背景下，受到俄烏危機中美國賺得盆滿缽滿的甜頭刺激，企圖故伎重演在南海和台海複製烏克蘭危機，刺激中國以實現請君入甕的陰謀。在美國統治當局看來，美國打壓中國，中國不得反抗，美國唆使支持台灣獨立，中國應該唯唯諾諾。

殊不知，美國錯誤地估計了對手。通過四十多年的改革開放洗禮，中國的綜合國力得到了極大的提升，GDP已經坐二望一，趕上甚至超過美國並非空想。同時，受美國1999年「誤炸」中國駐南斯拉夫大使館的警醒，中國迅速糾正了重經濟輕國防的發展方略，在繼續加快發展經濟步伐的同時加強了對國防力量建設的重視。經過30多年臥薪嘗膽般的努力，中國的國防力量獲得了令人刮目相看的進步，人民解放軍已有足夠實力保衛祖國海疆不受任何外敵的入侵。

因此，美國打壓遏制中國，必然遭遇中國的反制，尤其當美國對中國炫耀武力進行威脅，甚至以武力加持台灣獨立時，必將遭遇中國軍民的迎頭痛擊。而當擁有核子武器的兩個超級大國正面碰撞，將對世界經濟乃至和平產生災難性影響。而美國遠離本土奔襲上萬公里到中國近海作戰，即使糾集其所謂盟國一起與中國過招，勝算幾何，諒美國當下也沒有多少把握。而戰爭的勝負對中美兩國不可同日而語。假如中國不幸折戟充其量是延緩兩岸統一的進程，而如果美國失敗，失去的將是稱霸世界100多年的霸主地位，淪為北美一隅的地方土豪，這對美國而言是不可承受之重。

正因為如此，美國才會一面不擇手段圍堵打壓中國的同時提出建立所謂護欄，剛剛出台制裁封鎖中國的措施，又立馬嬉皮賴臉地要求與中國協商對話的邏輯所在。實質上，美國所謂的護欄就是要給美國為遏制中國採取的下三濫手段披上盔甲，要求與中國對話，主要目的也並非為瞭解疑釋惑，增進互信，避免衝突，而是企圖把中美關係遭受破壞，世界和平面臨危機的根本原因諉於中國，以佔領道德高地。對此，中國應該如何破解呢？

1952年8月4日，毛澤東主席在出席全國政協一屆常務委員會第38次會議（擴大）上談到抗美援朝戰爭時總結的「邊打邊談邊穩」的講話給今人以啟迪。毛澤東說，抗美援朝戰爭，本來存在三大問題，即能不能打，能不能守，有沒有東西吃，結果僅僅經過一年，3個問題全部解決。毛澤東還指出抗美援朝戰爭是個大學校，不僅鍛煉了部隊，還解決了中國軍隊的短板，空軍從無到有，以前沒有的高射炮、大炮和坦克等重型武器裝備都有了。在中國剛剛解放，經濟一貧如洗，政權尚未完全坐穩的當時，面對著剛剛戰勝德意日法西斯強敵，世界上戰爭機器最強的美國，毛澤東以大無畏的英雄氣概和樂觀主義精神，運用高超的戰略戰術毅然決然地與美國對決，最終逼迫美國退回三八線，保衛了新建立的朝鮮民主主義共和國，確保了中國賴以和平建設的國際環境。

今天的中國的綜合國力與彼時的中國不可同日而語。對於美國的恣意挑釁，中國自然躲無可躲，唯有英勇應戰。不過筆者認為，我們還應該從毛澤東的戰略思維中汲取智慧，採取與美國邊打邊談邊穩的策略，見招拆招，迫使美國最終丟棄極限打壓遏制中國可以取勝的幻想，爭取實現中美兩國相互尊重，相互平等，合作共贏的初始目標。

所謂邊打，就是對美國的無底線打壓，我們應以靈活機動的戰略戰術，或針鋒相對以硬碰硬，挫其鋒芒；或反其道而行之，你搞脫鉤斷鏈，我應以開放合作，互利共贏；或避實就虛，你打你的我打我的，找準軟肋，重拳出擊，使其知痛而退。

所謂邊談，就是對於美國提出的對話協商，我們積極應對，敞開胸懷，直抒胸臆，讓世界人民知道中國的光明正大。同時通過對話搞清楚其葫蘆裡到底賣的什麼藥，揭露其口是心非兩面三刀的陰陽臉，讓世人領略美國的惡濁面目。同時我們應該根據國際形勢的演變以及世界各國人民的願望，提出各種具有建設性的解決方案，以維持中美關係的正常發展，維護世界和平。

所謂邊穩，就是要在國內堅持高質量高水平的改革開放不動搖，堅持走和平發展道路不動搖，堅持獨立自主科技創新不動搖，始終把發展經濟改善民生作為治國理政的第一要務，達成經濟穩定，民生穩定，政治穩定，社會穩定的安定局面。在國際上繼續完善發展一帶一路戰略，讓世界各國共享中國的發展機遇；繼續大力宣傳推廣全球發展倡議，全球安全倡議，全球文明倡議，為推動實現人類命運共同體廣交朋友，多交朋友，與世界各國人民尤其是發展中國家的人民攜手同行。

其中，保持國內的穩定是戰勝美國打壓遏制中國的最重要保證，與美國進行針鋒相對的鬥爭是挫敗美國傲慢的手段，對話談判是化解中美矛盾，使中美交往重新回到正常軌道的依歸。總之，我們要有這樣一種氣概：美國要打，我們奉陪，他想打多久我們就奉陪多久，美國真心想談，我們應之以誠，但不接受呼之即來揮之則去的傲慢。唯如此，中國才能在這一由美國肆意挑起、尚無硝煙的捍衛全球化，維護世界和平的特殊戰爭的學校裡再一次經受鍛煉，增強本領，補齊短板，使中國能夠經受得住任何疾風暴雨的考驗，從而開闢出中美關係的新天地。（作者為日本山梨學院大學特任教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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