台灣媒體很喜歡用「外交突破」來宣揚民進黨政府的外交作為。中央社18日以「外交突破，吳釗燮歐洲行到訪義大利」為標題，報導吳部長在義大利米蘭會見義國國會議員。《自由時報》則以「外交重大突破！吳釗燮閃電訪問義大利」為標題，引述中央社此項報導。

另外，《自由時報》於14日以「外交突破！捷克總統與台灣外長同場與會」為題，報導吳部長在捷克參加當地智庫「歐洲價值安全政策中心」舉辦的「2023年歐洲價值高峰會」時與捷克總統同框。輔仁大學義大利文系主任張孟仁則於17日在《自由時報》投書，以「『俄勢力』促成台捷外交大突破」為題，分析捷克挺台的因素。

捷克總統帕維爾與吳部長同框，是帕維爾為峰會致開幕詞時，吳部長坐在聽眾席。主辦單位因此宣稱這是外交史上頭一次，捷克國家元首和台灣外長同場與會。但是帕維爾總統雖然與吳部長「同框」卻沒有互動，仍然在「一中政策」下精準掌握了外交分寸。

雖然此項峰會是由智庫舉辦，但吳部長應邀參加此項盛會並發表演講，誠屬難能可貴。因為我國外長能夠在無邦交國家參加公開活動誠屬不易。吳部長赴義大利米蘭會見國會議員，也是正面的發展。但是似無必要大張旗鼓宣稱外交突破。

捷克政府對吳部長採取寬鬆態度，源自於捷克政府由前總統哈維爾建立的對台政策。再加上近年來台灣企業包括鴻海、華碩、宏碁、友達紛紛在捷克投資設廠，捷克已成為台灣在歐洲的第 4 大投資國。因此雙邊關係持續精進。捷克政府友我，是基於前人的努力，加上台商的貢獻，民進黨政府只是坐享其成。

外交界的長輩曾經告知，外交工作要多做少說，甚至只做不說，才能累積能量，成就大事業。另一方面，不斷自我吹噓者，往往是為了掩飾內心的空虛。唯有心虛，才會吹噓。

民進黨政府如果能夠新增邦交國，每年獲邀參加世界衛生大會，甚至促成蔡總統參加APEC峰會，屆時再來宣稱外交突破也不遲。如果不但能夠保住巴拿馬等9個邦交國，進而能夠與立陶宛、捷克，甚至義大利建交，那才叫外交突破。

捷克雖然友台，但是仍然受到「一中框架」的限制。帕維爾總統曾公開表示兩岸應該採取「一中兩制」。民進黨政府無法突破「一中框架」，並且被迫關閉了9個大使館。只好在全世界唯一零邦交的索馬利蘭，以及人口僅有280萬的立陶宛設立代表處，以代表處替代大使館，所謂的外交突破也僅止於大內宣。

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