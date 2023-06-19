前總統馬英九計畫邀請中國大陸多所大學共50名學生在7月中旬來台參訪，事先準備向政府提出申請，但陸委會似乎不打算同意，原因是因為怕被大陸統戰，民進黨還說是在替國家與前總統的尊嚴「把關」。自從新冠疫情以來，蔡政府藉防疫之名，幾乎切斷兩岸官方交流，連民間交流甚至小三通都被嚴格審查或禁止，盡管在野黨不斷呼籲應盡早與大陸恢復交流，蔡政府卻仍視中國大陸為洪水猛獸，與美國一起抗中到底。

當疫情放緩，世界各國陸續開放邊境重新接納觀光客的同時，大陸當局也頒布新開放出國觀光政策，各個旅遊網站的搜索量也暴增，出國旅遊的搜尋量飆升至3年來新高。其中日本、泰國、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、澳洲和英國都成為搜尋量增加最快的10大旅遊國家。面對旅遊消費大國的龐大客群傾巢而出，台灣觀光業者卻只能枯等乾瞪眼，業者呼籲政府別受困於意識形態，少一點政治，多一些民生經濟，讓兩岸觀光交流得以正常化、常態化，才能創造兩岸春暖花開的契機，但蔡政府依然不為所動，除了封鎖還是封鎖，不准來，也不准去。

還記得今年初蔡英文在元旦談話時呼籲，「推動疫後健康有序的交流是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎」；她在5月底出席台北國際觀光博覽會開幕典禮，還倡議「希望疫後兩岸可以逐步恢復健康有序的交流」。但這些看似友善的談話，似乎只是在敷衍民間的要求，大陸宣布開放16個城市的兩岸直航，民航局卻說要看陸委會，陸委會卻拿大陸疫情不夠透明阻擋業者接團，禁止大陸旅客來台，即使兩岸直航點增加，卻仍然沒有大陸觀光客能來台灣，業者與從業員工空歡喜一場。

民進黨台獨本質仍在，只要還在執政的一天，就斷然不可能與大陸恢復往來交流，兩岸有的只是仇恨與對罵，除非2024年改朝換代，民進黨下台，兩岸才有可能往和平方向走。但目前台灣民意支持台獨金孫賴清德的比例，仍然高於藍白的侯友宜與柯文哲，如果各黨候選人不換，賴清德勝選的機率極高，台灣又將繼續由台獨政權掌控。

台灣政治現況完全掌握在民進黨手中，正副總統都是民進黨員，立法院半數以上亦掌握在民進黨手上，若真要實現台灣獨立的理想，不必遮遮掩掩，大可以正式宣布戒嚴，廢除憲法，對外宣布台灣獨立，這才是名副其實勇敢追求台灣獨立的工作者。務實的台獨工作者，為了競選大位，不惜改變其嘴臉，從「務實的台獨工作者」變為「和平保台」再變為「民主與獨裁的對抗」，一再改變其政治顏色，成為一條變色龍。說穿了是為了總統大位，因為深知其主張，會帶來兩岸戰爭，而台灣大多數的選民希望兩岸和平不要戰爭，如果再強調是一位務實的台獨工作者，必然無法獲得大位，而其內心有著對權位無比的貪婪，唯有改變其嘴臉，用「和平保台民主與獨裁的對抗者」的假面具來騙取選票。

一昧爭取大位者，除有治理國家能力外，更應心存慈悲，以人民為念，更不應該把人民帶向危險的境界，尤其是戰爭。務實台獨的工作者難道對烏俄戰爭的慘狀，帶給人民的痛苦，都沒有一點慈悲之念嗎？所謂和平保台民主與獨裁的對抗是發自內心？或只是騙選票的騙術。如果真的發自內心，希望兩岸和平不要戰爭，必須有更多的善意表現，以及更多善意舉措，例如：將其安排在美國的子女們叫回台灣，與台灣人民共生死，才能說服人心，讓人家相信，真是一位和平的追求者。

大陸有些對台灣做法持鷹派的立場，希望台灣務實工作者能夠當選大位，為何有人持此看法，當事者對此有何看法，有何感想，豈非在暗示如果務實的台獨工作者當選大位，正好給大陸武統台灣的藉口。兩岸爆發戰爭，傷亡多少人，有烏俄戰爭的例子可參考，這就是為什麼台獨工作者把至親預先安排在外國，傷亡的不是他們的親人，而是台灣無辜的人民。貪婪權位的政客們，為了權位，不惜讓台灣成為一片廢墟，人民傷亡慘重，於心何忍，而對這些受難人，內心難道都沒有一點愧疚？

既然台灣不可能跟大陸分離，內心所追求的台獨理想無法實現，為何不全心追求人民福祉而努力，不要故意挑釁大陸，改善兩岸的政治氣氛，鼓勵兩岸相互交流，讓大陸廣大的市場為台灣人民獲得更多的利益，以改善人民的生活，豈非更符合人民的期待。（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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