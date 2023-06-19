沒想到，一場由中國駐韓大使邢海明8日在首爾官邸邀請民主黨代表李在明等一行3人的晚宴，居然成了連日來韓國媒體右轟邢海明，左打李在明，並且快速演變成一場中韓外交戰。

韓方認為，飯前，邢海明似有備而來，先宣讀10張 A4草稿15分鐘，直接指出尹錫悅外交政策傾向美國，甚至在中美戰中，韓國賭美國會贏，十分不妥。尤其，對於韓國近年來經濟衰退是受中韓貿易惡化影響，其責任應在韓國。並提議李在明針對日本福島核廢水預定於7月排入太平洋事，攜手合作對抗日本。

這是邢海明有意介入韓國朝野紛爭。目睹李在明率領民主黨國會議員一個月以來持續在首爾、釜山等地舉行大規模反對尹錫悅擬開放日本幅射污染海產進口示威，因此趁機拉攏民主黨，繼續與尹錫悅政府「對幹」，中國願意擔任「後盾」支持。

9日，韓國外交部第一次長張虎鎮立即召見邢海明，對尹錫悅外交政策提出不當語言，屬於「干涉韓國內政」，要求邢海明今後慎言謹行，遵守外交官的本分，並且予以嚴重警告。

甚至，保守媒體《朝鮮日報》和YouTuber等揭發邢海明夫婦曾接受韓國廠商招待去濟州島旅遊等，把邢海明當成大清時代的朝鮮總督袁世凱來批評。也有韓國人認為，讓中國耍老大的「主犯」是文在寅前總統於2017年12月在北京大學演講時指出「韓國國家雖小，但願意追隨中國夢」。目前，韓國要求大陸處置邢海明無法繼續勝任「駐韓大使」。

韓國教授團體等國內各界批罵李在明扮演「中國政府在韓的支部」角色，不敢對邢海明批評尹錫悅的話當場提出抗議。李在明則老神在在地說：「目前美國和歐洲國家都在進行與中國接觸，若尹錫悅只倒向美國，則對韓國外交不利」。無論在經濟問題或兩韓糾葛上，韓國還是需要中共協助。

以牙還牙，大陸不是省油燈。10日，中國外交部部長助理農融也找來韓國駐中大使鄭在浩，邢海明與李在明進行交流屬於正常外交範圍，韓國要深思中韓關係不應受美國影響，進一步表達對韓國政府的不滿與嚴重關切。

問題是，中國與俄羅斯的「報復」。日前，中俄聯合軍演時有8架戰鬥機侵，入韓國航空識別區(KADIZ)。尤其，15日，韓國與美國最大規模軍事演習之際，北韓照樣發射2枚飛彈。目前，勞動黨中央委員會第8次全黨大會正在平壤舉行，美韓密切關注金正恩在會中的發言和決議。

美國國務卿布林肯訪問大陸前夕，與韓國外交部長朴振緊急通了熱線電話，是否有談及中韓關係問題，目前尚不得而知。惟從這次尹錫悅對邢海明談話的激烈反應來觀，韓國人不由自主地反應出，從36年日本殖民統治和長期對中國的事大主義的自卑心態埋伏內心深處。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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