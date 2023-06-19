6月18日，TVBS石破天驚發表一份總統大選民調，這份民調中侯友宜第三，賴清德第二，柯文哲竟竄升至第一！

這樣的消息，當然大大振奮民眾黨與柯粉，雖然柯文哲故作淡定，說「絕對不相信1個月內的民調，會差到10個百分點」，但網路上的造勢與慶祝，已然彰顯出了白營集體的歡喜。然而，這份民調可參考度大嗎？若我們嚴謹檢視這份民調，會發現其可靠度留下許多問號。

首先，在這份民調中，可看出國民黨支持者占全體民眾的23％，民進黨支持者占據22％，這明顯高估國民黨支持度，畢竟從坊間其他民調看來，國民黨的政黨支持度仍落後民進黨一段距離，TVBS民調結果顯然是與大眾認知相違背。

再者，這份民調在高屏地區，做出柯文哲支持度45%，賴清德39%，侯友宜16%，非民進黨勢力高達61%，民進黨僅39%的結果。TVBS民調這數字若是可靠，去年怎麼會高雄與屏東都是民進黨當選？民進黨在高雄與屏東之實力，絕對沒有這麼弱。

這次TVBS民調，確實有不合常理之處，從它對國民黨支持度的高估，以及對民進黨在高屏實力的低估，就可見一斑。研判TVBS民調是因機構效應（藍媒讓國民黨支持度偏高）與手機抽樣及加權方式出錯，所造成的雙重效應。手機樣本真的是得碰運氣，也無法像市話按區域比例抽樣，所以若手機樣本放著做 （例如湊到500人就好），在交叉分析就很容易看到不合理的數據。

從過往選舉的經驗看，手機民調確實時不時造成不準確的結果。以去年台北市長選舉為例，去年11月10日，台灣民意基金會公布台北市長選舉民調，其中70%採市話，30％採手機。結果是蔣萬安以29.8％領先，黃珊珊以26.6％居次、陳時中以21.8％落至第三。然而最終的結果卻是蔣萬安得票率42.29%，陳時中31.93％，黃珊珊25.14%。

這，就是手機民調膨脹了民眾黨的民調，民眾黨選票非常仰賴年輕選民，故加入手機會拉高他們的成績。但從實際的選舉結果看，這種拉高還是會被打回原型。

另一方面，若我們把時間拉長，檢視TVBS在2018與2022年北市長選舉民調的表現，會發現TVBS民調一直有高估柯文哲陣營支持度的問題。比方去年台北市長選舉封關民調，TVBS做出蔣萬安支持度36%，陳時中25%，黃珊珊24%的結果。然而最終陳時中得票率領先黃珊珊6.79%，TVBS低估了兩人的差距。

再把時間拉回2018年，選前TVBS預估得票率是柯文哲46%，丁守中40%。然而最終選舉結果是柯文哲得票率41.07%，丁守中40.82%，兩人僅差距0.25%，3000多票。選舉實際結果顯示，TVBS在2018這一局一樣是高估柯文哲陣營實力。

當然，選舉時間還很長，明年初這場總統大選，到底哪家民調會最準確，也將是各家民調公司間的大戰，但過往的選舉結果，以及統計科學的研究，都顯示手機民調不容易做好做對。對於柯文哲這一次領先，建議社會大眾還是參考就好。（作者為網路媒體工作者）

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