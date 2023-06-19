最近不論是政治界、藝文和影視圈，或是媒體業等都有名人紛紛被捲入「性騷擾」風暴。性騷擾是有權有勢的男人常犯的錯嗎？根據行為和心理科學的研究，答案是：男人的這種惡行有防制的解方，不能一味找理由我行我素、自我放任。

挑戰兩性倫理的電影《西西里的美麗傳說》，是筆者在國際大學「倫理決策」課程的討論案例。這部片透過一個男孩的眼睛，讓我們看到了男性有關性的意識和醜陋。當一個尤物般的女人出現時，幾乎所有男人都想得到她的肉體，而有權有勢的男人更經常乘人之危，無視正義、公理、女權、道德的存在，恣意侵擾、占有女人肉體。

性騷是惡夢，可怕的是，筆者在授課中從高階主管的對話發現，在以男性為主的社會裡對於性騷擾普遍存在著積非成是的從眾效應、團體迷思，甚或沉默螺旋。台灣社會這波連環爆的「#Me Too」運動，對今後女性身體自主權的保護是畫時代的好事。

權力失衡讓權勢者動輒以「犯了天下男人都會犯的錯」自我推拖，讓那些在量表中得分很高的男性，置身於「有機可乘」的處境。美國倫理神經學者普萊爾說：「暗示他們不會受到任何懲罰，這些人就真的會做出性騷擾的舉動。」社會心理學家卡司曼說：「權勢刮起了行為不檢的完美心理風暴。這種『過度解讀、以為別人對自己有意思』的想法，就會讓他們覺得自己可以碰觸別人。」台灣這次的性騷事件幾乎以政治舞台為中心，自認有權有勢是為主因。

性與權力像銅板的兩面，當男性權力過大，他們就很難不想到性。民進黨主席賴清德面對黨內性騷事件，宣稱「零容忍」，但仍止不住風暴，主因是未充分滿足社會對性騷處理的道德標準。

職場對性騷擾處理至少應符合三大原則，一是效益倫理原則：性騷擾對受害人產生巨大的身心創傷，組織應積極處理。 二是正義原則：組織應秉持程序、懲罰和補償正義處理性騷申訴。三是平等權利原則：組織應設性騷擾申訴管道，保障員工職場的平等、安全與健康權利。民進黨立委范雲、蘇巧慧和高嘉瑜呼籲政府「補上性騷申訴機制漏洞」，只是眾多缺漏中的一項。

色字頭上一把刀，有權有勢的男人如何避免誤踩「黃線」呢？美國倫理管理專家魏斯頓提出「倫理智商」的解方。他提醒天下有權有勢的男人無論白天或黑夜，時時要注意五大倫理要點：別對別人造成任何身心傷害、充分尊重他人的身體自主權、公平對待他人的職務、心中滿懷對家人的真愛，以此讓工作和生活都變得更好。

另一個清楚、易記又有效的解方是「媒體曝光原則」。想想如果有天你的性騷擾紙包不住火，被新聞媒體報導後，你將如何面對子女、學生和親朋好友。自認是「男神」的人可得好好記住這些性騷驅避原則了。

（作者為國家公益發展協進會理事長）