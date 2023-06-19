第十五屆海峽論壇於福建廈門盛大展開，論壇一貫主張「深化融合發展、擴大民間交流」，尤其在長達3年新冠肺炎疫情期間，停滯不前的互動合作，必須重按啟動鍵，加緊腳步，盡速恢復至疫情前的榮景。

爰因本次論壇大會是疫情緩和開放後兩岸最大的一次聚會活動，格外受到大陸官方及民間的重視，儘管民進黨政府依舊喳喳呼呼、三令五申，台灣各界還是來了5000多人。這次除了主體概念外，尚有超過50場的周邊配套活動，提供青年學子、社會新鮮人超過2000個就業、實習機會，更針對台灣外（離）島地區，主動提出福馬（福建、馬祖）共同家園及廈金（廈門、金門）共同發展示範區的前瞻擘畫，足表「門對門、情同情」視如己出的深厚感情。

中國大陸領導人早在2019年即提出對台「新四通」（通水、通電、通氣、通橋）的想法，今年在海峽論壇中正式受到矚目，並透過詳細的說明和周延的論述，期望兩岸三地同胞認可並接受，三大主軸「以通促融、以惠促融、以情促融」成了台灣與大陸密不可分的最佳詮釋。

其實不管過去的小三通作為或是刻正努力的新四通構想，目前現況最大的窒礙乃是民、共政治立場不一，倘若能放下對立成見，以民生福祉為最終依歸，將能順風順水、暢行無阻，除此之外別無他法，期盼綠營政要、民代，能以蒼生為念，促成新四通，造福金馬人民。

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