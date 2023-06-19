台美完成「21世紀貿易倡議」首批協定，蔡英文總統形容「這是過去40多年來台美結構最完整的貿易協定」，但蔡政府卻以「行政協定」為由，蠻橫拒絕送交立法院審議。反觀美國眾議院歲計委員會日前通過《美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案》，要求未來與台灣的類似貿易協定需要國會通過及公開透明化，這猶如照妖鏡揭露民進黨黑箱作業，完全執政，完全專政；以及美國國會可以監督行政部門，台灣立法院則淪為民進黨的橡皮圖章。

美憲法賦予國會監督

民進黨再度執政7年來，無論雙邊貿易協定（BTA）或區域經濟合作機制一事無成，因此「台美21世紀貿易倡議」首批協定被視為至寶，民進黨總動員大內宣機器，強力推銷倡議將有助於美台談判簽訂自由貿易協定（FTA）或BTA，可促成台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。但現實是，拜登政府已宣示不會談判涉及關稅減讓、市場開放的FTA，以及美國不是CPTPP會員國，也無意參加。

除了整個倡議內容由美方一手設定，談判以美方利益為導向，看不到台灣的實質經貿利益外，最令人不滿與不解的是，既然蔡政府標榜是貿易協定，涉及廣大經貿利益與政府職掌，就應依據《條約締結法》，由立法院審議，現在只送立法院備查，企圖逃避國會監督，拒絕告知業界與民眾權益是否受到影響，整個做法與論點充斥矛盾與政治算計。

相較於當年《兩岸服貿協議》，民進黨主張「逐條審查，逐條表決」，如今民進黨執政，換了位置，就換了腦袋，典型的雙標黨。法界人士也質疑，台灣簽署過12項貿易協定，都是以準條約案送立法院審議，為何「台美貿易倡議」協定可以例外？

《台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案》由參議院財政委員會主席魏登與眾議院歲計委員會主席史密斯等人共同提案，歲計委員會以全數42：0，兩黨一致壓倒性通過。委員會發布的新聞稿標題為「肯定支持美台貿易及再確認國會在貿易中的憲法角色」，前者只是引子，真正立法旨意在警告白宮及美國貿易代表署（USTR）不要超越憲法權限，並重申國會的貿易權，卻也間接戳破了民進黨拒絕立院審查的謊言與藉口。

根據歲計委員會通過的法案內容，國會基本上概括承受了美台已簽署首批協定的既成事實，但訂出嚴格生效條件，包括總統須諮商適當委員會，提交報告，並於30天內認證台灣已採取履行協定的措施等。

蔡政府拒送立院審議

法案對於台美貿易倡議的「後續」協定又有更嚴格的規範，除了需國會批准外，並要求行政部門未來與台灣達成的任何後續協定須符合「公開透明」原則，並徵詢國會意見，協定約本草案、整合版、最終版本，乃至台灣提出的草案都須送交國會相關委員會。

在12項貿易倡議的議題中，首批協定包括貿易便捷化、中小企業、反貪汙、良好法規，以及服務業國內規章等5項，後續協定有農業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等7項困難議題尚待談判，為達到所謂「高品質」目標，台灣可能要做出更多調整、讓步。再加上美國國會強勢介入，未來談判過程更為複雜。換言之，「美台21世紀貿易倡議」後續協定的談判才是真正的挑戰，也更需要國會監督，及維持高度透明化。

美國國會與白宮及USTR的貿易權之爭逐漸白熱化，貿易代表戴琪強調堅持「印太經濟架構」（IPEF）、「美洲經濟繁榮夥伴關係倡議」（APEP）及台美貿易倡議等談判未經國會授權，不需國會批准，但遭到兩黨議員一致反對。他們警告戴琪，基於國會擁有對外國商務享有絕對的憲法權威，沒有國會的同意，將欠缺約束力與執行力。美國國會與行政部門的貿易權角力戰尚難定論，行政部門絕不會忽視國會的權力與立場，這也是民主政治的特質。

民進黨政府言必稱美台民主理念一致，但實際思維與作法和美國「分權、制衡」的精神背道而馳。另外，美台貿易倡議是以美國利益為核心，台灣最迫切需要的FTA或BTA仍是遙不可及。因此，無論從法制面及實務面，民進黨必須在尊重憲政體制及全民福祉基礎上，全面嚴肅思考、檢討當前對外經貿政策。