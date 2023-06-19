國際經貿疲弱，兩岸近期公布的數據都顯示進出口總值大幅衰退。台灣方面，5月分出口361.3億美元，同比下降14.1%；進口312.5億美元，同比下降21.7%。累計今年前5個月，出口1698.1億美元，同比下降16.9%；進口1493.1億美元，同比下降18%。由於貿易占台灣GDP超過6成，進出口縮減意味著經濟成長力道疲弱。而今年第1季GDP為負2.87%，2023年的GDP增長率預估也只有2.04%。大陸方面，今年5月分進出口總值為5011.9億美元，同比下降6.2%。其中，出口2835億美元，同比下降7.5%；進口2176.9億美元，同比下降4.5%。前5個月合計大陸進出口共2.44兆美元，下降2.8%，其中出口1.4兆美元，增長0.3%，進口1.04兆美元，下降6.7%。下降較多的除勞動密集型產品外，還有積體電路、手機等電子科技產品。

而根據大陸海關公布的兩岸進出口數據，今年1至5月兩岸進出口貿易總額為1018.2億美元，同比下降25.5%；大陸對台灣出口為270.07億美元，同比下降23.2%；大陸由台灣進口748.14億美元，同比下降26.2%，兩岸貿易持續衰退的現象極為明顯，也相當罕見。單以5月分來說，大陸對台出口僅52.2億美元，同比減少33.6%，而自台灣進口則為150.9億美元，減少23.1%。尤其前5個月從台灣進口的半導體、晶片等電子產品共減少19.6%，可以研判兩岸貿易將持續疲軟，對經濟發展是一大警訊。

回顧過去3年，台商製造業先是訂單爆滿卻缺工缺料，生產秩序大亂，之後又遇運費大漲，缺船缺櫃，出口緩慢以致庫存積壓。今年以來疫情回穩，但消費大眾仍如驚弓之鳥，除餐飲、食品、旅遊等小幅回升外，市場仍以庫存去化為主，不見大量訂單，使以外銷為主的企業對第2季及下半年不敢樂觀，如何節流開源以俟潮流轉向成為新的挑戰。

為提振經濟景氣，大陸方面採行貨幣相對寬鬆政策，並推出多項激勵政策，台灣也有支援企業發展的相應措施，台商企業可以研究充分應用，借力使力。但不少企業並非只缺資金，而是市場緊縮、開工量不足，造成利潤下滑，進退兩難。面對世界各主要經濟體景氣低迷的現狀，台商既要守成、也得創新，只有以前瞻的思維不斷開發新市場、爭取新訂單，才能突破困局，永續成長。

一、兩岸經濟互補，合作更有利。大陸人口規模龐大、居住密集，交通運輸便利，加以本身經濟循環完整、互聯網交易成熟而安全，台資企業在大陸投入與產出的效益遠高於其他國家或地區，值得深入布點、長期經營。依2022年大陸海總署統計，兩岸貿易總額為3196.78億美元，大陸不但是台灣最大貿易夥伴，更高占台灣貿易總額近40%。以當前全球經濟動能不足且各國更加趨向貿易壁壘，台灣很難找到同等規模且地利近便的其他替代買家，此時冒然降低和大陸經貿往來，必將對台灣造成毀滅性災害，因此我們對兩岸經貿脫鉤的說法期期不以為然，反而建議此刻台灣應該盡快啟動兩岸貿易磋商，穩定原有經貿合作關係，並拋棄意識形態強化結合，彼此以優勢互補，才能互惠互利，攜手共度難關。

二、積極開拓外貿新市場。根據大陸海關統計，今年1至5月對拉丁美洲出口增加2.1%、對東盟增加8.1%、對非洲增加23.8%，對俄羅斯更大幅增加75.6%，可以看出大陸外貿正從歐、美等傳統市場逐漸轉向更多元、全面的布局，特別是今年5月對俄羅斯出口同比增長114.32%，主要產品包括汽車、化工產品乃至服裝、傢俱、玩具、鞋帽、機床、泵、電機設備等，這些也都是台資企業的主營項目，潛力巨大。要注意的是，由於俄羅斯過去的國際貿易管道較少，且目前仍受美元結算體系限制，因此無論市場、品質、交貨以及貨幣匯兌風險等都需詳加考量。6月上旬我赴哈爾濱考察，發現中俄貿易漸趨成熟，交易環節難點也已陸續打通，風險逐步降低，台商可尋找合適時機投入，除開發現有市場外，並可提前爭取俄烏戰火平息後的重建商機。

三、轉型精緻服務業；新冠肆虐3年，小型服務商家紛紛停業，而大型連鎖業雖然熬過難關，但疫後景氣復蘇緩慢，而人力成本攀升，持續壓縮獲利。與此同時，互聯網帶來的消費新型態使民眾對金融、保險、餐飲、健身、文旅、養老、育幼、設計、文創、醫療保健、教育培訓等現代服務業有更多元、更細緻的需求，台資服務業規模不大，股份結構相對單純，但專業度高，服務意識強，更能因時因地配合轉型，提供「小而美」的親切服務。

放寬防疫已大半年，市場卻仍是搖搖擺擺，讓投資人不免心慌氣短，意興闌珊。但股票大漲時也有人傾家蕩產，市場低迷時也有人發家興業；企業能否賺錢是時機與能力的結合，我們相信變動的環境中有更多待發掘、深耕的寶藏，只要能開拓思維、把握專業，就能力挽狂瀾，迎來逆轉向上的契機。（作者為台企聯榮譽會長）

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