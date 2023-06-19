法國媒體報導，法國總統馬克宏與南非總統拉瑪佛沙通話，表示有意參加8月在南非舉行的金磚國家領袖峰會，但拉瑪佛沙沒有明確回答，北京亦未對此表態，俄羅斯則質疑法國的動機，認為是居心叵測的「特洛伊木馬」。從冷戰時代以來東西方對峙角度，法國的身分確實可疑，但若從南北合作與東西和解的角度看，金磚國家讓馬克宏與會未必是一件壞事。

共同推動多邊主義

金磚原本4國：巴西、俄羅斯、印度與中國，是華爾街用來描述4個面積遼闊、人口眾多、經濟增長快速的經濟體，於2009年首度舉行峰會，2010年南非加入，成為「金磚五國」。金磚五國國土面積占世界領土總面積的26%，人口占世界總人口的42%。迄今為止，包括沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及在內，有將近20個國家已表示希望加入，該組織影響力與日俱增。

如果金磚國家放行，馬克宏將是第一個參加金磚峰會的七國集團（G7）成員，對他國際地位的提升有加分效果，他自然認為值得一試。金磚國家其實也不必過度疑慮法國的角色。有法國的參與正可以證明金磚國家組織在國際政經的影響力，以及有容乃大的開放性，對該組織推動多邊主義的國際治理也有正面效果。

馬克宏將於6月22日在巴黎舉辦一場國際金融協定峰會，他以新多邊主義的推動者自居，企圖推動改革二戰以來的國際金融體系。主要目的是避免新興的南方國家與西方國家漸行漸遠。預計有40多個國家代表出席，北京也由新任總理李強參加。這也是李強就任總理以來的首次出訪，選擇法國背後意義重大。法國雖是G7一員，但馬克宏堅持多邊主義反對搞小圈圈，這與金磚組織主張的多邊主義不謀而合。

馬克宏4月訪中時，高談歐洲戰略自主，反對在中美之間選邊，要歐洲成為世界上中美兩極外的第三極。他的言論在歐盟內引起不小的反彈，大潑他冷水，但似乎沒有澆熄他的意志。日前英國《金融時報》報導，馬克宏明確表示反對北約（NATO）在東京設辦事處的提議。他認為北約應該聚焦在北大西洋區域。北約在亞洲設辦事處會使得西方國家要求北京不要支援俄羅斯武器的立場失去正當性，法國也不願支持任何升高北約和中國大陸緊張的做法。

法國的表態使北約在亞洲設點的提議胎死腹中。北約要成立新辦公室，需要最高決策機構北大西洋理事會一致支持。馬克宏對北約的態度，表示法國對於戰略自主仍有所堅持，法國做G7「特洛伊木馬」的可能性不高，俄羅斯應可放心。

有助建立國際新秩序

法國雖然不是金磚組織的成員，馬克宏仍可以作為觀察員或特邀嘉賓受邀參加，所以他出席峰會的障礙其實不大。法國堅持戰略自主應該得到南方國家的歡迎，法國雖然也提供武器給烏克蘭，但做為歐盟大國，在峰會期間與俄國總統普丁會面，對結束俄烏戰爭應有正面作用，值得期待。

更重要的是，近年來美國結合盟友對抗中國發動科技戰與經濟戰，嘗試與中國脫鉤，俄烏戰爭發生後，聯合西方對俄羅斯實施經濟制裁。美國還誇大政治體制的差異，召開全球民主峰會，做意識形態的對抗。這些都讓冷戰的幽靈重回人間，再度畫分東西陣營。但是中、俄、伊朗等國在美方的制裁下仍表現強大的韌性。新冠疫情期間，西方國家強烈的疫苗民族主義，表現出鐵達尼號般的生命貴賤，更是傷透南方國家的心。

南方國家團結合作，希望走出長期西方主導的國際秩序，漸漸有成。這些國際格局的變化，法國看在眼裡，首先示好，應可理解，法國也可以成為溝通的橋梁。金磚國家也應體認，國際新秩序的重建仍少不了南北合作與東西和解，那麼何不敞開大門歡迎馬克宏呢。