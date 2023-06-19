新北幼兒園餵藥案疑雲重重：公視新聞6月16日報導「家長也質疑…教育局5月15日到場稽查卻未通知警方，導致警方5月18日搜索時，無法查扣相關監視錄影設備」；實情卻是檢方5月18日第一次搜索時就把監視器帶走了，已對外說明，時隔近月，公視仍假借家長名義公開說謊。

中央社6月11日報導：「據了解，昨天在藥師間流傳，早在1個多月前已有幼兒園相關人士向藥師詢問，感冒藥中是否會含有巴比妥等成分問題。」中央社拿三手傳播、轉述再轉述並沒求證的道聽途說當新聞。

衛福部次長王必勝說：「事發至今已過1、2個月，早已檢驗不出什麼東西。」家長報案是5月14日，王必勝的事發1、2個月的說法，迎合立委張宏陸的「4月就已向教育局報案」，但根本沒這回事。所謂的「早已檢驗不出什麼東西」，如同預設立場，觀察其發言脈絡，不管驗出結果如何，反正王必勝認為就是有餵藥此事。

公視、中央社與衛福部都是國家公器，製造恐慌。最誇張的假訊息源頭來自立委賴品妤等民意代表，立委公開指控「餵藥」（後來改說疑似餵藥），發文時沒查證、提供正確資訊，引導媒體看爆料文，隨後媒體報導了錯誤的幼童驗出數字，民進黨眾議員轉發。

但有媒體節目主持人謝曜州深入追查整個傳播謠言的過程，指出是烏龍指控。謝曜洲很用心，點出民意代表「爆料」的荒謬：若說真的是驗出有29毫克，代表1ml尿液裡就有116顆藥品成分。不須唸過毒理學或環境化學，就知道物理上根本不可能。在民意代表們的指控下，幼教工作者被檢警約談。5月中至今，原本家長信賴的餵藥身影淪為遮臉赴警局的畫面。

萊豬案時，衛福部大喊反萊豬的立論是假新聞、製造恐慌，當局提告醫師蘇偉碩企圖噤聲異議。餵藥案裡中央社、公視炮製假新聞，誰來抓？

彩虹藥水是幼童的語言，不管是家長或幼師餵藥，都先把藥粉放入小量杯然後加入藥水，紫色、紅色、黃色、白色如此混在一起。幼兒世界裡有太多彩虹，獨角獸是彩虹小馬，搭建積木是彩虹屋，在不理解的成人世界與媒體報導裡，繽紛的顏色被想成像毒蛇，愈鮮豔愈有毒，藥水成毒品。

網紅美女醫師黃宥嘉說：「各種兒童感冒藥我家裡都有啦。混出來只會是噁心的顏色，絕不是什麼彩虹色。」她看世界的眼光太成熟了，所以認為感冒藥不可能是彩虹藥水；網紅律師李怡貞說：「當事人透露，其實這起事件從5月就有新聞，但是被壓下…就她所知目前大概有20多個孩子有受害，黑數不知道…」三手傳播的假新聞鏈裡有醫師、律師當素材，哪個家長不恐慌？

政府官員曾公開說萊劑是豬的保健食品，毒理學家招名威說陳吉仲如此講沒錯。豬肉作為人類食品，萊劑殘留標準是政治表決的結果；尿液檢測驗的是進入體內各物質經過代謝、排放後的樣本，招名威反而說要零檢出。臨床病理醫師朱方業批判招名威的說法：「背景值高低跟每個檢體特質不一樣有關，清清如水也有可能出現數據，零檢出不適用。」衛福部要不要提告招名威？

幼兒的狀況太多，例如大人流鼻水擤鼻涕就好，教4歲小孩擤鼻涕，常常只會往內吸，鼻涕累積惡化了咽喉炎，養育過程家長委託餵藥是常態，委託單上一端家長簽字，寫明種類與劑量，另一端是餵藥老師的簽名，註明餵食時間。一張單子承載了家長的拜託、老師的負擔，師親互動逐漸建立信任，共同撐起孩子的成長，從分離焦慮在幼兒園門口大哭到孩子回家會唱著老師教的歌謠。餵藥案一開始就有太多烏龍，民意代表們再大力謠傳，作為幼兒父親，我擔心眾多幼教的身驅被冤枉而衰弱了，往後無力撐起師親間的信任。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）