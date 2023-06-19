國民黨總統參選人侯友宜19日至台大演講，面對學生有問必答，不再「侯侯GPT」，但表現再好加分都有限，因這是場「補考」，即使填滿答案卷，成績也得7折8扣。侯民調現在不但墊底，且大幅落後前兩名，最需要放下身段廣納建言，調整團隊與選戰步伐，不要再堅持己見按配速跑。

綠營選戰策略原本定調鞏固基本盤、拉高民眾黨柯文哲民調，從藍白亂鬥中獲利。沒想到新北爆發疑似餵藥案、侯至政大演講「實問虛答」挨轟，加重內傷的結果反而讓柯異軍突起，在最新總統民調中奪冠，這已超脫民進黨大選戰略，更是國民黨的最大危機。

侯友宜不到50歲就當上警政署長，創下最年輕警政署長紀錄，脫下警服從政後，做了新北副市長、市長。30年警察生涯的影響，硬漢形象一直是侯的人設，從政常不經意露出其執著的主觀意識。

對政治人物而言，執著有時是理想，有時也會給人傲慢的感覺。侯在四大公投時「歲月靜好」的發言，與2020大選對韓國瑜的冷淡，出發點雖是為了市政，如今卻成了得罪深藍選民與韓粉不諒解的主因。

侯接受徵召已超過1個月，競選團隊的應戰能力不是一個「糟」字足以形容，民調一路滑至老三，主帥得負最大責任。鐵漢不見得有鐵票，硬漢更需要柔情的一面，拍片空談兩顆荔枝故事，選民根本無感。

郭台銘拚初選時為了爭取韓國瑜支持，先公開道歉，再親赴雲林與韓合體十指緊扣；侯迄今見不到韓，民調都快見底，若放下身段，侯韓合體有那麼難嗎？侯如果再執著按配速跑，不做任何調整，要勝選只能期待龜兔賽跑的奇蹟了。