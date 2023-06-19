新北市幼兒園餵藥事件還在進行調查中，但司法調查進度嚴重牛步化，這也造成許多家長和民眾不滿，近日民團發起抗議活動，要求新北市政府與蔡政府需要負起全責，政府應該要做好把關，還給台灣孩童一個安全的未來，今日高雄市也宣布稽查到高雄有4名醫生不當使用苯巴比妥，已被市府裁定停業，故苯巴比妥之濫用不只在新北，新北幼兒園餵藥案更是絕非單一個案，蔡政府應該更加積極，主動與全台各縣市地方政府攜手合作，追查是否有更多孩童受害。

可惜蔡政府只會把本次新北市幼兒園餵藥事件當作是政治鬥爭的工具，而非是積極解決問題，例如是否全國幼童都能免費篩檢這件事?蔡政府又開始啟動講幹話模式，行政院長陳建仁對於全國幼兒普篩此事不表態，只淡淡表示衛福部有在第一時點就設立專線，提供家長們必要的諮詢與服務，但到底提供了那些務實的協助，陳建仁卻又講不出來。

此外當新北市政府判定幼兒案已經是全國焦點，因而讓家長們安心就是政府當下最大責任，因而全國幼兒普篩此工作，「既然中央不做，就讓新北市來做」，新北市宣布開放讓全國幼童來新北市免費檢驗，但蔡政府此刻不是思考要如何協助新北市政府進行全國幼兒普篩，而是幹話金句連發，陳建仁表示「尊重新北市政府所有作為，但是也要提醒侯市長，要注意新北市的醫療量能」，結論就是蔡政府大甩鍋，根本無視保護全國幼童安全是中央的責任。

原來在蔡政府的眼中，全國58萬名就讀幼兒園的孩童這麼沒價值，政府連相關篩檢預算與補救政策都不願編列制定，假設每一次檢驗需要花費兩千元，全國58萬名孩童也只要花費12億就可以普篩完畢，讓家長放心，老師安心，但蔡政府就是能作為而不作為。

電影《黑金》有一句經典台詞：「我們政府很有錢」，但是都在亂花錢，3年前新冠肺炎疫情大爆發，蔡政府就巧立名目，通過八千億防疫特別預算，結果各部會推出各類詭異的補貼政策，結果到了今天只要花12億就可以保障全國小朋友健康的普篩政策，蔡政府卻打死不做，標準的應作為而不作為。難道是因為這58萬名孩童沒有投票權，才會被蔡政府選擇視而不見嗎？（作者為民眾黨中央委員）

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