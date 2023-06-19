柯文哲近期在TVBS總統民調中首度拔得頭籌，以33%的支持率力壓賴清德的30%和侯友宜的23%，不只震驚各界，更一舉改變既有選戰走向，打破原先的「433」格局，進入「442」的情勢。

柯文哲的迅速崛起，以及TVBS與菱傳媒近期的民調都讓各界相當好奇，柯第一，或是「442」格局，是常態，還是短期現象？

事實上，柯的支持率之所以能在1個月內就成長10%，除了自身在新媒體與網路社群的經營外，也受益於近期民進黨陷入性騷擾、國民黨陷入餵藥案的事件之中。在藍綠採取守勢的這30天，柯很好的掌握戰略機遇，透過空戰優勢，提升支持率。

相當值得關注的是，TVBS民調中未決定投票意願的比例，隨著柯崛起，竟從20%下降到14%。要知道，三腳督的未表態率本來就會比藍綠對決來得低。因此在未表態率偏低的情況下，就出現有6%、超過百萬選民在1個月內轉而產生支持對象。

從交叉分析來看，這批原本未表態的百萬選民，政黨傾向主要是中間與小黨，可以推估是過去因為相當不滿藍綠兩大黨、投票意願極低的「隱性選民」。相較於泛藍支持者可能回流侯友宜，這批隱性選民並非游離選民，而更傾向非柯不投，是柯的鐵票部隊。倘若柯支持率持續穩持，在有勝算的情況下，或可能再催出更多過去從未投票、厭惡兩大黨的「隱性選民」。

超過百萬隱性選民的表態，其實才是對2024選戰格局的結構衝擊，無論是總統，抑或是立委，皆是如此。而對柯文哲、賴清德和侯友宜來說，黨內整合、市政和國政檢驗，則將會是選戰關鍵。

從台灣民意基金會的數據來看，藍綠白三黨支持率幾乎平分秋色；TVBS則顯示藍綠相當，白略小但在成長，勉強也稱得並駕齊驅。所以在三方基本盤對等的情況下，黨內整合就相當重要。由於民眾黨一人政黨的特質，因此柯相對較無整合問題；賴身兼黨主席，但提名遭遇不順，也仍有派系利益衝突的隱憂，但整體來說並不算大問題；侯則相對有更多黨內整合問題。

而市政部分，由於賴已經卸任市長6年，除非爆出重大缺失或弊案，否則攻擊著力點較低；柯卸任半年，近期已有部分施政爭議浮出，勢必將分出民眾黨不多的人力進行回防；侯則仍為現任，從近期餵藥案就可知，市政勢必是其被攻防的重點。

國政部分，賴雖有執政優勢，但卻有蔡政府包袱，以及行政院長任內的檢視空間，因此反倒成弱項，故而專注在民主專制對決的議題設定；柯則缺少國政團隊，從近期釣魚台和網軍癱瘓大陸的爭議言論來看，外交與國防論述有待提升；侯目前尚未提出完整國政論述，但對比柯陣營來說，擁有龐大學者專家團隊，反可能成為未來的攻防重心。

就目前來看，開始表態的隱性選民和民眾黨基本盤的擴大，是柯文哲在選戰中後期的優勢。但與此同時，其崛起的勢頭也必將受到更強的攻防力度。未來隨著選戰升溫，國政攻防勢必成為選戰主軸，也將左右百萬隱性選民的意向。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）