2023年過了一半，按照目前國內三大政黨的進度來看，目前藍綠白3個政黨皆已推出各自的總統候選人，然對於本文而言，2024年不單是台灣可能再度出現政黨輪替的時刻，也應當是台灣社會中，知陸派必須重返執政的起點。

為何這麼說呢？回顧過去7年，兩岸關係由熱絡轉為冷和，由交流轉為對抗，不但改變台海局勢發展，甚至也牽動台灣的未來走向，從過去幾年的經驗，台灣不但成為世界上最危險的地區，但我們也得知台灣民眾仍深切盼望和平的到來，不願意看見台灣發生戰爭，縱然在理智上民眾普遍支持國軍備戰，但更期盼的是政府必須提出謀合的主張。

在國內的政壇中，基本上親美為長期的政策，差別在於藍營的政治人物是以務實的態度、低調的方式進行對美交流，並記取上個世紀台灣曾經被美出賣的歷史紀錄（中美斷交）。綠營則較為傾向以大外宣的方式，高調的形容台美關係如何的穩固，忽略兩岸關係的經營，殊不知正是越高調的親美旋律，反而越會激發中國大陸對台灣的反感，進而影響兩岸關係之發展。

台灣，是一座民主政體、外貿導向的國家，在長期的經貿發展下，台灣已無法完全擺脫對中國大陸市場的依賴，無論是台商前往大陸第一線、二線內陸城市的投資，中國大陸早已是台灣經濟命脈的主軸，也是台灣年輕一輩創業的首選地之一，更是台灣經濟保有動能的關鍵之一。

就現實面而言，台灣本身的經濟量體較小，經濟量體會直接與市場連動，因此必須與對岸的市場與技術進行交流，縱然兩岸的政治分歧越來越大，但求同存異、你中有我、我中有你仍是不變的法則，政治上的對抗無法改變兩岸經貿熱絡的事實，也無法改變台灣民眾賺取大陸市場的渴望，這不但是兩岸無法割捨對方的理由，台灣在對外政策的選擇上，若將兩岸問題處置得宜，台灣在國際上反而能獲得擁有更多的利益與空間。

知陸派並非是舔中，也不是賣台的代名詞。相反地，知陸派所代表涵義為，透過兩岸關係的歷史與特殊境遇，來達成台灣與大陸在經貿、社會、文化與教育上的連結，當兩岸的互信越深，雙方擦槍走火的風險也就越小，某種程度也是台灣達成避戰的手段之一。

當台灣獲得避戰的手段後，最終的目標在於維持區域和平與穩定。畢竟台海戰事牽動著區域、國際關係的發展，讓國內的知陸派當選，不但助於降低戰爭風險，也利於兩岸之間的交流。

（作者為淡江大學戰略所博士生）