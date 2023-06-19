據美國《國會山莊》（The Hill）的報導，6月16日公布的最新民調顯示，拜登總統在明年大選中將遭遇嚴峻的挑戰，前總統川普的支持率目前為45%，而拜登卻瞠乎其後，支持率僅有39%。這是拜登爭取連任的警訊，也是他亟於派遣布林肯出訪北京的現實背景。

美國國務卿布林肯風塵僕僕，甘心放下身段與中共中央外事辦主任王毅、中國大陸外交部長秦剛長時間密集會談，在離華之前並與大陸國家主席習近平會晤，這是此行的主要成就，代表中美和解的新紀元已開始。

布林肯期待在中美關係最低谷之際能峰迴路轉，力挽狂瀾，免於戰爭與衝突的悲劇。但王毅卻明言，中美關係陷入低潮的根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致對華政策的謬誤。美方有必要深刻反思，和中方一道共同管控分歧，避免最終導致戰禍。

王毅還要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華單邊制裁，放棄對中國的科技打壓，停止干涉中國的內政。至於敏感的台灣問題，則是「中國核心利益之核心」，是全體中華兒女命運之所繫，大陸「沒有任何妥協退讓的餘地」。美方必須堅持一個中國原則，反對台獨！

中方的立場十分明確，布林肯當然也是心知肚明，他表示美方的立場是致力於重回中美兩國元首在峇里島會晤時確定的議程，加強溝通、控管分歧，在可以合作的領域開展合作。但這到底是虛應故事的空話，還是真心誠意的肺腑之言，恐怕只有拜登總統本人可以答覆了。

為了凸顯這次的會晤不是原地踏步、徒具形式，布林肯強調美中兩國透過開放溝通管道「負責任地處理競爭」的重要性，確保兩國競爭不致變成激烈的對抗。但是以美國當前的軍力，絕不可能在東、西兩方同時打兩場戰爭。因此，在俄烏戰爭持續未決之際，美國絕不可能發動台海戰爭。這正是美國在台協會處長孫曉雅公開支持台灣主要總統參選人與大陸直接對話溝通的原因。換言之，唯有穩定台海關係，方才符合美國當前的實際利益。

由此看來，布林肯此行的主要成就，應該是重啟中美之間的對話管道，並與習近平會見，藉此表達美方化解衝突與對抗的意願。因此，布林肯已邀請秦剛近期訪美，並期待習近平與拜登能在今秋繼續會晤。連帶地，美方也期待財政部長葉倫、貿易代表戴琪、商業部長雷蒙多等人能接續訪華，以維持中美之間「鬥而不破」的戰略格局，並藉機爭取美方的具體利益。但中方究竟如何回應，尚在未定之天。

至於台灣朝野如何看待此次布林肯訪華之行，到底是喜，還是憂？那就要看各方對美國全球戰略布局的理解了。

（作者為民主文教基金會學術顧問）