我自4歲時進入省立屏東師專附屬國民小學（簡稱屏師附小）幼稚園小班就讀，直到小學六年級畢業，堪稱是歷經「八年抗戰」老賊級別的「資深校友」。屏師附小校如其名，顯而易懂的就是屏東師專的「附屬品」，其主要功能之一即是提供屏東師專學生實習的最佳便捷場所，無怪乎師專和附小兩所學校的後門只以一條窄窄的「師教巷」相望。當時師專招收優秀的初中畢業生，施以5年的師資養成教育，畢業後再分發到各個國民小學，作育英才培養國家棟梁。

附小的小同學，對於身著制服從師專過來的「大同學」，一律以老師視之，雖然大家心知肚明他們都是至多20歲的實習老師。實習老師們約當在師專三年級時，就會在清晨7點半準時到附小各個班級，對小同學們說故事，藉以培養磨練老師在講台上的掌控能力和優雅颱風。而這些熟面孔，在兩年後他們升為師專五年級畢業班的下學期約3月、4月間，就會在附小展開重頭戲「六周實習教學」。在這段期間，不但有一名「實習校長」引領著大家主持朝會升旗典禮，而且我們原來的班級導師和各科任課老師，全部都退居二線，坐在教室後面督課評鑒，也趁機稍微忙裡偷閒。

我應該在附小經歷了六屆不同的實習老師，由於個人資質駑鈍，開竅也晚，所以對於前五屆沒有過多的印象留存。直到小學六年級心智成熟到「情竇初開」的程度，20歲的應屆師專畢業班大同學，和我等12歲的附小畢業班小同學，經過6周實習教學的朝夕相處，已經互動出深厚感情，且相較於我們的原班級老師，實習老師們更有著鄰家大哥哥大姐姐般的親切和藹，有些「膽大的」同學尚且「得寸進尺」般地情感放肆一番，所以分開前彼此離情依依。

分發到我們六年丁班的3位實習老師，林老師，曾老師，和黃老師，和我班38位同窗，利用最後一周相處時光，在附小校園多處角落合影留念，3位老師還在我們個人準備的畢業紀念冊上，一一留下個人照片和祝福之語互道珍重。所以3位實習老師的「倩影」，經過這些畢業紀念品的媒介，一直伴隨在我們腦海之中。

前些時候，同班小杜同學突然發起尋找我們六年丁班實習老師的活動，透過同學們動用小學教育界的人脈，和於Facebook上盲目的「肉搜」，竟然成功地找到兩位實習老師。小杜同學還以視頻連線，組織大家和林老師通話。縱然時間的催化，視頻那端的林老師已不復見「雙十年華」時那般英姿勃發，不過我們這些年逾半百的「老學生」，還有機會和已自教育界退休的昔時「實習老師」40年後首次線上相聚，也自然重溫起兒時的天真浪漫。

在此謹祝福「前」實習老師們和「老」同窗們，保持身體健康精神愉快，只要留得青山在，大家必將有機會相聚，再續前緣！