日前6月9日起，計有美國海軍「尼米茲號」及「雷根號」航空母艦打擊群與日本、法國、加拿大等海軍艦船進行美國印太司令部「二○二三年大規模全球演習」（LSGE 2023）規劃中在菲律賓海聯合演習。6月14日美「雷根號」航母經巴士海峽進入南海，引發國際關注美航母是否要去南沙仁愛礁支援菲國對抗中國。

由於，中國南部戰區海軍山東號/17航母編隊共3艘（另兩艘為052D型驅逐艦長沙號/173與054A型護衛艦黃山號/570）5月26日由南海、27日經台灣海峽北上後（請參考0602尚青論壇》不忍了！中美軍機南海交鋒 誰怕誰？），迄今仍未發現返回海南。近日，據外媒引述美國商業衛星拍攝到中國「山東號」航母在渤海海域之動態，再度引發相關國家高度關注。

從上述中國「山東號」航母的動態與航速等推斷，可能「山東號」航母編隊於6月初前後抵達遼寧大連港整補與檢測後，並於日前15日由大連經渤海口，往葫蘆島方向航行。

回顧，中國「山東號」航母曾於2020年9月1日，曾由大連航向渤海演習區，展開「艦機融合訓練」。從當時，中國遼寧海事局發布，9月1日至22日將在秦皇島東南範圍3,583 平方公里進行軍事任務等，發現航訓期將達三周。據此，推斷隸屬南部戰區「山東號」航母，以及該航母之艦載航空兵等，在這隱密性極高的渤海海域中，可避免美戰略偵察機抵近偵蒐之地，至少會待上一個月以上。

從「山東號」航母與編隊作戰艦，往葫蘆島方向航行、周邊軍事單位，有駐遼寧興城海軍艦載機綜合試驗訓練基地（臨葫蘆島）、再依近日發布相關禁航區等，推斷「山東號」航母與編隊將把4月份在台灣以東海空域至菲律賓海，進行半個月期間的執行航母艦載機起降訓練等參資、甚至護航編隊之作戰艦近遠防禦等系統缺失，就此進行綜合檢測與驗收，以利後續進行裝備系統等改進與提升依據，並列入航母與艦載機的操作手冊及教案。有關「山東號」活動持續關注中！

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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