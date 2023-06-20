最近演藝界和政治界爆發了一連串的性騷擾事件，國外的#MeToo運動終於在台灣浮出水面，點出了性騷擾和性侵的普遍問題。#MeToo運動在2017年10月開始獲得關注，當時女演員阿莉莎•米蘭諾（Alyssa Milano）鼓勵性騷擾或性侵受害者使用#MeToo的標籤在社交媒體上分享他們的經歷。美國知名的脫口秀主持人Oprah Winfrey說過：「#MeToo運動有力地提醒我們，我們並不孤單，我們不應該受到責備，我們不會被壓制。”

這個號召在許多人中引起共鳴，顯示了這個問題的嚴重性，也凸顯了受害者所承受的痛苦。#MeToo運動為受害者，尤其是居於權力弱勢的婦女提供支持和團結。可惜台灣雖然很多事件陸續被揭發，但看不到平時大聲疾呼女權的團體出來團結被害者或幫被害者講話。

#MeToo運動的最基本是為受害者提供了分享他們故事的平台，透過社交媒體的力量，曾經被沉默或被忽視的個體找到了自己的聲音，這往往帶來了一種被確認和團結的感覺。這種集體分享經驗打破了孤立感，也指明性騷擾和性侵在不同行業和社區中的普遍性。該運動表明，沒有人在經歷這種痛苦中是孤單的，並鼓勵受害者面對自己的創傷，尋求正義，並擺脫恥辱和沉默的循環。

#MeToo運動揭示了社會中根深蒂固的權力不平衡，並挑戰維護和延續性騷擾的男權結構。通過揭發各個行業中知名人物的行為，該運動表明即使是具有影響力和權威的人物也無法逃避責任。這引發了公眾意識的巨大轉變，促使人們重新評估權力動態，要求更大的性別平等。機構被迫重新評估其做法，實施更嚴格的規範，並將成員的安全和福祉置於首位。

#MeToo運動也對全球的法律體系產生了重大影響，它鼓勵受害者站出來，舉報他們的經歷，從而增加了提交法庭的案件數量。在某些情況下，這導致那些過去逃避法律制裁的加害者被起訴和定罪。此外，該運動促使立法改革，如延長性犯罪舉報時效、禁止保密協議以及引入強制性的工作場所性騷擾教育訓練。這些改革表明，越來越多的人認識到需要從系統層面進行變革，以保護人們免受騷擾和侵害。

儘管#MeToo運動在提高意識和促進改變方面取得了顯著成就，但其工作尚未結束。該運動還在不斷發展，適應新的挑戰，並接納邊緣社群的聲音。展望未來，維持#MeToo運動所產生的動力並將其轉化為具體行動至關重要。這包括全面的教育，關於同意和尊重關係的深入了解，促進各個方面的性別平等，確保受害者的支持和資源能夠得到充分提供。

台灣的#MeToo運動方興未艾，希望它可以帶來實質的變革。我們應該挑戰男方的父權結構，推動了法律改革和文化變革，並激發了對性別平等的追求。我們也要繼續努力，確保這個運動的動力持續下去，並將其轉化為實際行動，以建立一個更加公正、平等和尊重的社會。只有這樣，我們才能真正實現受害者的公平和正義。（作者為台北商大前校長）

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