國民黨副主席夏立言16日率團赴廈門參加第15屆海峽論壇。陸委會發言人詹志宏表示，海峽論壇屬於中國大陸舉辦的例行性統戰活動，千真萬確，呼籲我國民眾及團體不要輕易參與。

民進黨發言人張志豪也表示，陸委會已經說明，海峽論壇就是中共對台統戰平台之一，民進黨支持健康有序的兩岸交流，呼籲國民黨從事交流應該以台灣利益為優先，切勿配合或呼應中共統戰作為，成為統戰宣傳的樣板。

民進黨政府對於中共統戰極為畏懼，已經到了杯弓蛇影的地步。舉凡大陸的一舉一動，都被視為統戰。民進黨此種反應犯了兩項重大的錯誤。一是低估了台灣民眾的理性判斷力；二是低估了中共統戰的技倆。

台灣經濟起飛，成為亞洲四小龍之首的時期，台灣民眾不會對大陸心存幻想。因為兩岸政府施政成果高下立判。台灣民主化後，民眾享有充分的自由，更不會受到中共的蠱惑。即使目前民進黨政府施政荒腔走板，台灣民眾還是不會放棄民主自由的思想。

但是如果大陸走向民主化，台灣民眾對大陸的態度會不會改變就很難說了。中共是靠鬥爭起家，統戰確實是常用的手段。最可怕之處，就是使民眾在不知不覺中改變了思想與心態。如果中共的作為讓人心生警惕，讓人覺得是在統戰，那就不叫統戰。陸委會說海峽論壇是中共統戰的平台，顯示陸委會根本不懂甚麼才是統戰。看到陸委會如此無知的表現，真的令人搖頭嘆息。

近年台灣可以看到無數影片，介紹大陸各項頂尖建設。大陸拍攝的電影及電視劇，在無形之中顯露大陸現代化的情形。大陸一線城市的現代化與台灣相較，有過之而無不及。大陸向世人展現實際的建設及發展，就是最高明的統戰。民進黨政府如果能夠讓台灣民眾感到幸福滿滿，又何須懼怕中共的統戰呢？

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