美中關係「低谷」時刻，美國國務卿布林肯訪問大陸，並會見秦剛、王毅與中共領導人習近平。美中關係不會因這次訪問而改變軌道，但雙方願意透過外交手段，加強溝通對話，緩和緊張關係，並策定未來方向，為「拜習二次會」開啟綠燈，是國際社會最期望、歡迎的發展；相形之下，民進黨政府的僵硬「親美反中」、「聯美抗中」路線將偏離世局走向更遠，對台灣安定繁榮更不利。

符合國際社會期待

不到一個月前，美中軍艦、軍機仍在台海及南海短兵相接，大陸斷然拒絕在新加坡「香格里拉對話」舉行美中國防部長會議，但在美國持續推動之下，布林肯如願訪中，特別是習近平決定會見布林肯，展現了以溝通對話取代對抗敵意，負責任管理競爭免於衝突的決心，拜登因此得意洋洋表示，美中關係正走在「正確的道路上」。

布林肯在北京分別拜會了外交部長秦剛、中共中央外事辦主任王毅，最後與習近平會談，會前美方務實定調此行在「修補」關係，並不期望能創造重大成果。從美中公布的會談內容，雙方立場並沒有重大改變，但「坦誠、實質性、建設性」對話有助瞭解彼此立場，管控歧見，減少誤解與誤判風險。

布林肯訪中最大的訴求是，美中兩國有責任與義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益，習近平也主張世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處，事關人類前途命運，國際社會不希望看到兩國衝突對抗，不願在美中之間選邊站，期盼中美和平相處，友好合作，雙方的長期目標應是不謀而合。

布林肯在記者會宣示，訪中的目標在加強高層溝通管道；在有歧見之處，詳細說明美國立場及企圖；以及在利益交集的跨國挑戰中，探討合作的領域，這次訪問全部「達標」。中共外交部的新聞稿指出，美方遵守拜登做出的承諾，不尋求新冷戰、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持台灣獨立、無意同中國發生衝突，也就是「四不一無意」承諾。

雙方各取所需，宣揚達到各自設定的目標。

不同於過去美中高層對話經常流於各自表述，甚至針鋒相對，布林肯與秦剛會談並明列具體後續行動，包括秦剛應邀訪美，繼續就中美關係指導原則磋商，繼續推動中美聯合工作組磋商，擴大兩國人文和教育交流等。若能就具體事項透過經常性、系統性溝通合作累積成果，將有助於兩國關係的改善與穩定。

並未挑戰中方主權

不可否認，美中之間仍存在重大歧見，習近平認為大國競爭不符時代潮流，美方堅持激烈戰略競爭仍將持續，必要管制、制裁措施仍將持續，但美國無意圍堵中共或與中國經濟脫鉤，布林肯強調，「去風險與多元化」完全不同於脫鉤，假如停止所有與中國的貿易與投資將是災難一場。

台灣問題仍是美中關係中最最敏感、最具挑戰性議題，也是雙方重大歧見所在，秦剛告訴布林肯，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，中方敦促美方恪守一中原則和中美三公報，將不支持台灣的承諾落到實處。王毅則更要求美方明確「反對台獨」。

在美方公布的談話摘要中，沒有說明布林肯如何回應，但布林肯本人在記者會中指出，美方關切中共在台灣海峽及南海、東海升高挑釁行動。對於台灣問題則重申美國長久以來的一中政策，這個政策沒有改變。美國持續反對任何一邊片面改變現狀，持續期望和平解決兩岸歧見，繼續承諾「台灣關係法」下的責任，包括台灣有能力防衛自己。

值得注意的是，中方對台灣問題的措辭，相較過去溫和許多，美方對台灣問題的主要訴求，則聚焦在台海對國際貿易交通的重要及台灣是半導體生產重鎮，並未挑戰中方的主權與領土主張。

美國即將進入總統大選季節，拜登政府將把握短暫的機會之窗，展現他的外交能力與成果，拜登個人深信，過去50年美中關係最成功面向之一，就是負責任管理台灣問題，在美中關係進入新階段，雙方對共管台灣看法更趨一致，手段更為成熟，台灣則走向邊緣化，這是不可忽視的安全隱憂。