台灣大學生的素質每況愈下。前有台大經濟系學會會長候選人提出政見包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「大四畢業單身進行結紮手術」等荒謬言論引起輿論譁然，近日又有政大法律系學生開設「把妹娛樂公司」，並提供「出租女友」的類賣淫服務事件。

台灣的年輕人到到怎麼了？

根據內政部的統計資料，台灣高教人口比率居全球第二，僅次於加拿大。但台灣的高等教育「重量不重質」，多數畢業生無法符合業界需求，又不願屈就傳統的勞動製造業，往往面臨「高不成，低不就」的窘境。

席慕蓉在她的詩作「青春」裡面這樣寫著：「含著淚，我一讀再讀。卻不得不承認，青春是一本太倉促的書。」

年輕的時候，我們總覺得，生命有著揮霍不盡的時間存摺。所以可以輕率，可以任性，可以狂傲，可以驕縱。正所謂「人不輕狂枉少年，青春原是無知夢。」

進入社會，離開父母的蔭庇之後，我們發現戶頭裡面常常是入不敷出的金錢存摺。於是開始擔心，開始茫然，開始無助，開始沮喪。正所謂「萬家燈火萬家明，寒夜時窮寒夜深。」

邁入中年以後，成家立業，我們發現信箱中總有源源不斷的欠款存摺。房貸，車貸，孩子的補習費，學雜費。因此壓力開始膨脹，開始累積，開始摧殘，開始擠壓。正所謂「折盡青青楊柳枝，欲拈斑管書心事。」

然後匆忽之間，人生已進入倒數。我們發現過去年輕時的瀟灑，年輕時的浪漫，年輕時的驕縱，年輕時的熱血，年輕時的自以為義，年輕時的自以為是，忽然都變得非常的模糊與諷刺。「人生原是青樓夢，醒來方識荒唐身。」我們在悔恨中，看著空氣的存摺，一點一滴地流失。

倘若你還年輕，請記住這一句話：「如果一個社會或一個國家，只會不斷地討好姑息你，那麼，是這個國家對不起你。」

我跟從大陸來的學生討論研究方向，總可以感受到他們的積極自信，某種程度是太過了的狼性的氣盛。我跟從台灣來的學生討論，大多時候是溫柔的茫然，但是卻可以感受到他們婉約的善良與內涵。

一個大國崛起，我們已經沒有開罵的本，唯有更加努力壯大自己的實力，裝備自己競爭的本領，才能迎頭趕上。文化與文明一直以來都是台灣的優勢，但是慢慢的，這樣的優勢也一點一滴在消失中了。

教改30年，本土意識抬頭，台灣年輕人現在所面臨的是：最高的學歷，最低的薪資，最兇的物價，最不合理的稅制，最遙不可及的房價，最渺茫的未來。

所有的結局都已寫好

所有的淚水也都已啟程

卻忽然忘了是怎麼樣的一個開始

在那個古老的不再回來的夏日

致青春。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）