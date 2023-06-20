《華爾街日報》6月中報導，自5月底以來，中國大陸國家主席習近平已兩次要求國內對他所稱的「極端」狀況做好準備。5月30日，習在一場國家安全高層會議上表示：「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」1周後，在另一場合，習又說：「構建國內大循環是為了保證極端狀況下國民經濟能夠正常運行。」顯示習近平正在加緊動作，為可能陷入衝突預作準備。

這樣的形勢，作為大戰略家的季辛吉自然瞭若指掌，日前在接受彭博社專訪時難言對中美關係的擔憂，認為兩國已「站在懸崖邊」上，按照目前的關係發展軌跡，「我認為可能發生軍事衝突」。彭博社稱，這是季辛吉迄今為止，對中美間緊張關係最悲觀的言論之一。

季辛吉稍早前也接受《華爾街日報》訪問，他指出，一、美國在外交政策上始終抱有一種「自詡正義」的行事風格，但中國等國對此並不買帳；二、中國的崛起與強大，是在尋求「安全」，而非想要「統治世界」；三、為了避免與中國發生軍事衝突，美國需要克制「盲目的對抗」。我認為，這些觀點是季辛吉針對演變至今益趨詭譎危險的中美關係，說得最透徹的一次。

季辛吉首先指出了美國在外交上自以為是的行事風格，並不受到包括中國在內的一眾國家歡迎；然後點到了中美關係持續惡化的癥結，是美國硬視中國為挑戰、甚至是取代他霸權地位的潛在敵手，但其實，季辛吉坦率指出，中國尋求的是安全與尊重，而非想要「統治世界」。至此，季辛吉已明確地指出了美國在認知及行動上的偏差了，所以他明白要求，為了避免與中國發生軍事衝突，「美國需要克制盲目的對抗」。

已屆百歲高齡的季辛吉，前不久還說「台灣問題無解」，這句話的潛台詞其實也意味著「中美關係無解」，所以除了警告中美可能走向衝突外，也只是呼籲雙方都應從對峙中後退一步。旋即一想，這話最終也可能流於一廂情願。然而無奈之餘，他目睹的卻是中美繼續在現有的軌跡上前進，終於已到達了懸崖之邊，再一步，就是衝突，就是戰爭，一旦爆發戰爭，「兩個超級大國之間的戰爭不可能有人獲勝」，甚至，就當前的國際局勢而言，戰爭也未必就僅僅爆發在這兩個大國之間，其發展與結局讓人難以想像。

季辛吉在受訪中特別指出，「現代政治家很少有任何戰爭的衝突經歷，這可能會影響到他們的判斷。」除此之外，美國一眾政治人物對當前中美關係矛盾的本質欠缺正確的認知了解，總以為美國站在正確的、正義的一方，但其實遠遠不是，甚至正好相反。季辛吉終於在臨老之際，把他了解的真相即問題更多的是在美國而非中國，以及他認為美方必須「要克制盲目的對抗」的觀點坦率地告訴了美國人，季辛吉顯然是在做最後的努力。

百歲季辛吉在洞察世局上顯然還具有他50年前一般的功力，但論出謀畫策，這無論時也勢也，恐怕均已無當年風流揮灑、布局江山的條件了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）