大陸國台辦20日宣布恢復禁了638天的台灣釋迦進口，強調是因為國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人強烈爭取。相較於農民歡迎的態度，政府卻是冷淡以對，不僅要求透過技術平台諮商，綠委更批評這是「認知戰」，比起農民的利益，執政黨更關心自己的政治利益。

2021年9月20日大陸以檢出「大洋臀紋粉蚧」等檢疫性有害生物為由，暫停台灣釋迦輸入。早從2020年開始，台灣多項農漁產品就已陸續遭大陸暫停輸入，除了釋迦外，還有鳳梨、蓮霧及石斑魚等水產；去年12月，大陸海關再以註冊資訊不完整為由，暫停輸入酒類等多項產品。

隨著經濟發展，大陸近年大幅提升食安意識，不僅針對進口農漁產品，當地農漁產品也都加強檢疫及檢驗，為了便於溯源，供銷來源的產地和廠商資訊都要求強化標示和控管。

蔡政府上台後，兩岸關係趨於緊張，大陸禁我農漁產品究竟是基於檢疫檢驗因素、標示不符規定，還是政治原因，政府有必要先弄清楚，若真的不符規定，該改就要改，若有政治因素，該談也要談。

但每回農漁產品遭禁，政府的反應都是痛批對岸政治操作，農委會主委陳吉仲更信誓旦旦揚言，要告上世界貿易組織（WTO），只是告了快2年，不僅毫無結果，日前更被藍委發現，農委會根本沒有向WTO提出控訴。

兩岸關係惡化後已暫停交流，對農民而言，無論透過哪個管道和平台，最重要的是解決問題。執政黨不要再把台灣人當傻瓜，這麼容易被「統戰」，與其一再噴政治口水，不如好好想想，如何利用此次大陸開放的契機，恢復兩岸間的對談和交流。