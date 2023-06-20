美國國務卿布林肯的北京之行以見到中國大陸國家主席習近平而畫上「完美」句點。之所以說「完美」，是因為「布習會」不僅達到美方的預期目標，獲得總統拜登高度肯定，也意味著美中高層互動還將繼續，雙方脫鉤與劇烈衝突的可能性在降低。

不過，無論是北京官方表態，還是美方在亞太地區的政治動作，依然呈現出鮮明的兩手策略。例如，布林肯訪問北京的同時間，美國白宮國安顧問蘇利文正在東京訪問，與日本、菲律賓進行高級別安全對話。再如，中方外交主管王毅、秦剛與布林肯會談的基調，可謂一個紅臉、一個白臉，前者的新聞稿充斥「說教式」措辭，一度令外界擔憂「布習會」破局，而後者則傾向於促成更多美中雙方後續的交流對話。

美中雙方的兩手策略，從布林肯訪中期間雙方對台海立場的表述上，也格外得到凸顯。根據陸方新聞稿指出，布林肯直到最後一天與習近平會面時，才說出「不支持台獨」，而在「布習會」之前與王毅、秦剛的會談中，陸方強調更加剛性的「一中原則」而非較彈性的「一中政策」，很顯然是對美方對台政策高度不滿。

不料，在布林肯結束訪中的記者會上，美方畫風突變，大談美中如何管控台海分歧，而習近平在布林肯面前也意外地隻字未提台灣，甚至連「紅線論」、「玩火自焚」等重話也都沒撂下，箇中充滿玄機。

因此，透過觀察此次雙方在台海議題的過招，可以預判美中未來都做好了「兩手對兩手」的準備：在最敏感的軍事層面，美方預計不會取消例行性軍艦穿行台海的動作，而大陸必定以常態化機、艦繞台作為回應，雙方在台海「硬的一手」叫陣格局恐難改變。否則，布林肯此次訪中就應該傳出美中防長熱線恢復的消息。因此，鑒於台海軍事對峙氣氛難改，美國政壇、智庫和媒體對「2027武統時間點」的揣測預料無法受控。

而在一般的兩岸經貿、交流層面，美方未來的態度很可能延續AIT主席羅森柏格、台北辦事處處長孫曉雅針對2024總統大選的說辭，也就是支持兩岸恢復交流對話，並對藍綠白三組人馬的兩岸論述持平衡立場，而這一變化無疑對國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲更加有利，對民進黨的賴清德造成壓力。

同樣地，以海峽論壇後，大陸20日宣布解除台灣釋迦進口禁令為例，大陸除了在軍事上可能維持高壓和戒備以外，今後一段時間預計會恢復兩岸民間交流，並以「反台獨」為界，願意和所有支持兩岸和平的台灣政黨、民間團體對話。

美中在台海主要尋求管控的是軍事、外交的正面衝突，達成的共識為共同支持兩岸恢復交流，目前雙方在保留「硬的一手」前提下，今後會伸出「軟的一手」展開合作。北京著眼於2024年初台灣大選平穩舉行後兩岸關係能否轉機，華府則著眼於2024年底民主黨總統順利連任，故雙方目前的策略實屬權宜之計。

（作者為智庫研究員）