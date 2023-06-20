自從新北市長侯友宜被國民黨徵召選總統後，近1個月來的發展，從幾個媒體民調看起來，選情確實屬於吃緊狀態。逆風而行，別無他法，就是重整旗鼓，跟上節奏，尤其在野的國民黨作為選戰機器，必須整個動起來，更要因應新時代的數位攻防挑戰，搶回大數據時代的發言權，才有可能在逆轉勝。

近期侯市長網路民調上呈現低迷，以致帶動在野陣營幾種聲音出現，一者是「換侯」，二者為暗示「棄侯保柯」。這些質疑聲音，與其說是對侯憤恨不滿，倒不如說很大的成分來自於「下架民進黨」主流民意的焦慮投射。如果大多數選民認為侯友宜背不起這個任務，就可能面臨被棄保的壓力。

國民黨過去幾年對於網路言論市場或大數據趨勢無力掌握的弱點，在這次的選戰中再度曝露無疑。侯團隊在網路聲量與側翼能量的不足，等於將發言權拱手讓人，也使得侯陣營只能天天看敵對陣營出招，當然士氣與影響力無法提升，更可能在個人形象上淪為被動、軟弱，從而影響到選民的投票意向。

更嚴重的問題在於競選團隊的運作上，相較於對手很快定於一尊，降低各種內耗與風險，國民黨陣營卻是各行其是，絲毫不見團隊攻防，也不見競選團隊的高效率。要知道，國民黨全國性的人力資源與選戰布局，大機率上針對柯陣營有相對優勢，如果強項不發揮助力，整體選戰打不起來，放任各地立委與總統候選人各打各的，當然在壓力境況下就顯得欲振乏力。

說穿了，藍軍內部也有很強的「換掉民進黨」的期待，但這種激烈的情緒反應必須要找到出口宣洩。如果選戰打起來還是溫良恭儉讓，選舉往往側重的是感情投射，當然沒辦法喚起支持者同仇敵愾的情緒反應。是以「侯侯做代誌」、趨避社會衝突的行為模式，對挑戰者尤其是在野黨，是種領導人設的基本矛盾，當然也是侯市長從地方諸侯轉型全國領導人物必經的挑戰。

當然，政黨輪替這層挑戰，國民黨非但沒有輕忽的理由和本錢，更應該積極面這些批判，正所謂危機就是轉機，到明年投票日尚有7個月左右，其中仍有不少變數，與其苦陷於當前民調走不出逆風，不如把警訊當作「轉骨」的機會。

侯市長從在國民黨團三鞠躬開始，到全省走透透，拜訪重要地方人士，再到近期調整競選團隊，例如三顧茅廬王金平、出手組建後援會，延攬柳采葳、詹為元等青年新銳進入發言人團隊等，可見侯市長從善如流，也積極應對挑戰，堅持以往，理應選情會倒吃甘蔗。

從民調論民調，侯市長近期選情不如預期，關鍵問題仍是藍營基本盤尚未完全歸隊，數家民調的交叉分析指出，侯市長在國民黨支持者的支持度約在7成5上下，也就是侯市長有2成左右努力空間，若能有效整合，選情便能關鍵性改善。

雖然，現階段說服此2成藍營選民歸隊確有挑戰，但並非不可能的任務，關鍵在於幾位指標人物的動向，例如韓國瑜、郭台銘等，侯與他們，若非黨內同志就是對中華民國具有相同情感與理念的朋友，更沒有不可調和的矛盾對立，相比和民眾黨合作的「藍白合」，機會要更高。

實際上，侯被提名以來並沒有犯下重大戰略錯誤，當前多數對侯團隊的檢討主要集中在戰術層級，例如宣傳或反應要即時，訴求有待清晰等等。而選戰中常見的戰略級錯誤，例如品格失當、人設崩壞、重大爭議發言或行為、路線錯誤等，都未發生在侯身上。

除此之外，侯在戰略層級與人格特質上還有幾項優勢，例如作風穩健不易出錯、回歸憲法的兩岸關係觀點、人格親和力強、經得起檢驗等，利於在白熱化選戰中脫穎而出，值得選民期待。換言之，只要戰略不出錯，在戰術優化改進之下，侯的選情仍大有可為。

相較之下，隨著選戰的進行，各陣營候選人的缺點也會被放大，也無從迴避，是以侯還是有逆轉勝的機會。無論張善政或蔣萬安，在2022六都市長選舉中也都是在落後狀況下翻身，因此強化自身戰力與自家陣營內部的團結還是重中之重。問題在於時間點，以及選戰過程中是否出現戰略的嚴重偏移而導致無可收拾的敗局。

（作者為資深媒體人）