在連續幾個民調發布陷入「老三」困境後，國民黨總統參選人侯友宜在各界矚目下，前往台大再度與年輕學子展開校園座談，相較於之前政大場的表現，侯友宜明顯進步，順暢且自信不少，足以給支持者有漸入佳境的期待。面對各種問題，即使再難周延回答，他也不再閃躲迴避，盡量採取直球對決、明確表態，尤其在反貪腐、打擊黑金的專業上，更顯現出他一度被壓抑，重新振奮人心的鐵漢本色。

基本盤表態低 進步空間大

面對學生的提問，侯友宜表示他當選總統後，立刻就會恢復特偵組，徹查民進黨這8年來眾所關切的弊案，而且「我辦過很多案，沒有不破的案子，不像有人五大弊案講半天也沒破。」這些話左右開弓，既戳破綠色執政8年來弊案叢生、社會傳言不斷，卻說一套、做一套的雙標偽善，也暗諷柯文哲光說不練的浮誇，更以自己過去拚治安、打黑金的實效，提供選民破除無力感，說到做到的新選擇。

整合團結泛藍、充實主體論述、強化競選團隊這三者，目前是各界最常對侯勝選所提出的三大建議，其中侯友宜的「人設」始終不夠鮮明，未能凸顯其應有的優點與特色，必須盡快確立；但之前侯本人在許多場合、對各種議題的發言與反應，總是給人一種卡卡的、放不開來甚至是不太有自信的感覺。從台大校園座談重新強化的反貪腐、打黑金鐵漢形象，應該是形神兼備、實至名歸的開始。

目前的民調顯示，在藍綠白3人中，侯友宜是各黨基本盤表態支持比例最低者，這是危機也是契機，說明侯值得努力的空間還不小，必須趕快先把藍營基本支持者都號召回來，才能進一步開拓中間地帶。而在三腳督的態勢下，暫居第一的賴清德支持度都在35%上下，但希望下架民進黨的比例則高達5至6成，這剛好約是侯柯兩人支持度的總和，說明侯柯兩人誰穩定搶占了第二的戰略高地，政黨或選民發動棄保的正當性便會提高，否則就會兩敗俱傷，讓民進黨漁翁得利。

最新民調侯友宜的支持度跌落老三，合理的推斷應該就是先有深藍族群的觀望抵制，現在又有泛藍選民因信心動搖而轉移支持至柯文哲所致；儘管民眾黨的支持基礎變異、流動性頗大，這也可能是受階段性媒體報導、事件效應的影響，但一旦侯友宜老三的印象遭到「固化」，恐怕就會每況愈下，很難回得去了。

面對貪腐弊端 敢直球對決

打選戰不能只靠信心與意志，國民黨更不能自欺欺人，不但要求民進黨下架的民意會逼著藍白兩黨必須真正合作，國民黨中央和侯友宜若是不能好好合作，雙方繼續內鬥下去，屆時不待換侯恐先崩盤。對侯友宜來說，只有先固本把自己做大做強，盡快回到老二位置，才有進一步講話、談合作的本錢，其他放話、權謀都是虛妄的旁門左道。侯想要先搶回老二地位，除了必須加強對整合泛藍基本盤的誠意與動作之外，以恢復特偵組徹查民進黨8年弊案為號召，絕對能夠獲得深藍族群共鳴，乃至贏取中間選民認同的切入點。

最近一連串貪腐、詐騙、黑金勾結的連環爆，正是綠色執政爛到根的結構性弊端，侯友宜訴求的是如果內政不修，人民不能安居樂業，又如何面對國際情勢？賴清德辦公室發言人卻回應說，這些都只是「小東西」，「未來總統不一定管這些，定位國家未來才重要」。原來民進黨完全執政7年以後，基層人民的痛苦、政商勾串、黑金詐騙，都只是層次不夠、上不了檯面的「小東西」；這種高高在上不知民間疾苦的心態，人民心寒之餘，必將在選戰中理出公道是非，要賴清德付出代價。

侯友宜決心和民進黨囂張跋扈、貪腐濫權直球對決，成立特偵組只是第一步，特偵組固然不受審級的限制，也不受檢察一體的干預，可以降低政治干預的問題，但仍需要一個深具決心、膽識和對民生疾苦有同理心的國家領導人在背後支持，才能風行草偃、上行下效；在詐騙黑金橫行、高官貪腐的亂世，恢復特偵組之議深得民心，也是鐵漢侯友宜大顯身手的契機。