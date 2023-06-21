喜歡南京的理由有很多，能在鬧區裡找到一座青山，成為隨時遁世的休息地，是其中一個理由。在綠陰籠罩的清涼裡，散步、聽禪、等清風、擁抱大樹，讓自己與自然聯結，紫金山也稱鍾山，便是如此融入神奇但卻融入生活的存在。靈谷寺作為藏在鍾山風景區的低調景點，周圍高大樹木遮天蔽日，夏天會比市區低好幾度，夏天出遊置身於綠色森林裡，樹葉間隙投射下來的陽光，金光燦燦好看極了。

隱在山裡面的靈谷寺。（作者提供）

靈谷寺最初為南朝梁武帝為尊崇寶志禪師興建的「開善精舍」，位於紫金山獨龍阜玩珠峰南麓，始建於南朝天監十四年（515年），梁武帝為埋葬寶志和尚，在獨龍崗建開善精舍和志公塔。具有1500多年歷史。元朝及明朝初年時被稱作「蔣山寺」。明朝時朱元璋親自賜名「靈谷禪寺」，並封其為「天下第一禪林」，為明代佛教三大寺院之一。

登靈谷寺有多條路線可選，可以地鐵二號線到鍾靈街地鐵站，1號口出後，經由靈谷寺路，途徑南京體育學院，一路慢慢的走上山，坡度不陡，走起來很輕鬆，如果不想爬山，也可以搭乘202路公交，直達靈谷景區門口。兩側梧桐樹在夏天的綠葉成蔭，成了一條天然的綠色隧道，一路像是穿越之旅的感覺。另一條路線是從苜蓿園地鐵站出，經過美齡宮、中山陵、明孝陵等景點，再轉向靈谷寺。這條路線稍微比較繞路，但沿途看的景點比較多，也是大多數人第一次來南京常選擇的路線。靈谷寺單次門票35元人民幣，有南京公園年卡可免費參觀。

隱在山裡面的靈谷寺。（作者提供）

明代古靈谷寺的範圍包括了今靈谷景區全部，以及南京體育學院等地。據載，當時每天傍晚，寺僧要騎著馬才能去關山門。山門也就是古靈谷寺的大門，在今南京體育學院以南，這裡有一個叫大柵門的地名，就是由「大山門」諧音而來。在進入靈谷寺之前便有個當時皇帝來到靈谷寺時，寺裡僧人出來迎駕的「迎駕橋」。

明太祖朱元璋選定都南京後，也選擇在鍾山修建自己的陵墓明孝陵，於洪武十四年（1381年）將原寺移到靈谷寺現址，地形是「左群山右峻嶺」之間的一片谷地，可謂山有靈氣，谷有合水，故而命名為「靈谷禪寺」。用磚石砌成的無量殿（又稱無梁殿），安置無量壽佛本尊，靈谷寺的寺匾額是朱元璋所賜，並敕封寺名「靈谷禪寺」。當時靈谷寺規模很大，佔地500餘畝。還有靈谷塔和三絕碑等勝境；玄奘紀念堂中供奉玄奘法師坐像，像前的玄奘法師頂骨紀念塔中有玄奘頂骨舍利。

隱在山裡面的靈谷寺。（作者提供）

靈谷塔——原名陣亡將士紀念塔，是陣亡將士公墓的主要建築之一，建於民國二十年~民國二十二年（1931～1933年）。塔的設計者是美國著名建築師茂非和中國建築師董大酉。該塔高約60米，九層八面，全部用鋼筋水泥建築。每層以綠色琉璃瓦披簷，塔外繞有走廊（雲座），圍以石欄杆的平台，塔之中部用螺旋式，扶梯有260多級圍轉而上，每層每面有門通至塔外繞之平座，繞台可鳥瞰鍾山景物。正門橫帽上的「靈谷塔」三個字是解放後陵園管理處第一任處長高藝林所書。塔底層外壁石刻 「精忠報國」為蔣中正題書。側門分別是「成功」、「成仁」，後門為「有志竟成」。

靈谷塔可以登塔到九層，每一層的景色都不一樣，3層以下感覺藏身於綠色森林的感覺，三層往上視野逐漸開闊，頂樓可以俯瞰中山風景區，天氣通透的情況下可以看到紫峰大廈和南京市區高樓林立

靈谷塔可以登塔到九層，每一層的景色都不一樣。（作者提供）

這麼一座藏在山裡的古剎，自然少不了古樹。在無梁殿後有株百年桂花樹，被稱為「金陵桂花王」，在花期時，金黃的桂花掛滿整個樹冠，香氣濃郁，隨著微涼的山風，在還沒見到樹王之前便能先聞到香氣。.一年四季每時每刻，靈谷寺都以不同的面貌迎接來訪的遊人，春天賞玉蘭、夏天綠蔭成片，夜間甚至有「夏夜精靈」之稱的螢火蟲飛舞；秋天聞漫山的桂花香；如果隆冬之際下雪，一層銀裝素裹，南京便美回了金陵。（Miguel/現居南京）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）

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